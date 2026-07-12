Diego Forlán asume como técnico interino de Uruguay tras la eliminación del Mundial

Diego Forlán regresa al fútbol uruguayo, esta vez desde el banquillo. La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó al legendario exdelantero como seleccionador interino de Uruguay hasta marzo de 2027, en sustitución de Marcelo Bielsa.

Bielsa dejó el cargo tras el decepcionante Mundial 2026, en el que la Celeste quedó eliminada en la fase de grupos sin conseguir una sola victoria. Uruguay compartió grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, confirmó la decisión del Comité Ejecutivo. “El Comité Ejecutivo de la AUF se decidió por Diego. Ya en 2022 nos reunimos con él para integrarlo al proyecto. Él está ahora entusiasmado”, afirmó el dirigente.

Forlán dirigirá a Uruguay en las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, correspondientes al inicio del proceso de clasificación para el Mundial 2030, además de los amistosos que se disputen hasta marzo de 2027. También asumirá la Selección Sub-20, que en enero afrontará el Campeonato Sudamericano de la categoría.

El nombramiento de Diego Forlán como técnico interino también responde al momento institucional que vive la Asociación Uruguaya de Fútbol. La AUF celebrará elecciones a finales de este año, por lo que evitó comprometerse con un proyecto a largo plazo.

Tras marzo de 2027, la federación decidirá si mantiene a Forlán al frente de la selección o busca un nuevo entrenador para continuar el proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030.

El exgoleador uruguayo llega con dos experiencias como entrenador: dirigió 11 partidos con Peñarol en 2020 y 12 con Atenas de San Carlos en 2021. Su principal respaldo, sin embargo, sigue siendo su destacada trayectoria como futbolista y su identificación con la Celeste.