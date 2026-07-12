CBF desata críticas por video sobre el “nuevo ciclo” de Brasil tras la eliminación del Mundial 2026

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) se convirtió este domingo en el blanco de duras críticas en las redes sociales tras publicar un mensaje optimista sobre el inicio de un "nuevo ciclo" en la selección brasileña, apenas una semana después de ser eliminada del Mundial 2026 en octavos de final.

El detonante del malestar fue un vídeo institucional de poco más de un minuto difundido en las redes de la entidad con imágenes que hacen referencia al Mundial 2030, acompañado por un breve texto: "Una película que no queríamos escribir sobre una historia que no podemos olvidar. Pueden creer. Que venga un nuevo ciclo".

Con una locución dirigida directamente a los aficionados, con un "sabemos lo que están sintiendo", la CBF definió la eliminación sufrida el pasado 5 de julio contra Noruega como una derrota que marcará el inicio de una nueva etapa.

"Vamos a guardar este día: Cinco de julio de 2026. El día en el que comienza nuestra próxima jornada. No solo con nuestro talento, sino con más estabilidad, más planificación y mucho más trabajo duro. De aquí a cuatro años, mis amigas y amigos, prepárense. Estaremos aún más fuertes para buscar esa sexta estrella", reza el locutor al final del vídeo.

La afición reaccionó con indignación ante una federación cuyo plantel principal masculino selló otra prematura despedida frente a un rival europeo que prolongó la sequía de títulos de la Canarinha hasta los 28 años para 2030.

"Mucha apuesta, mucho marketing y poco fútbol" y "el día que tengamos jugadores de verdad y no influencers en la cancha, volveremos a creer", cuestionaron dos usuarios en la publicación.

"Otro vídeo para maquillar la derrota"; "la misma charla barata que ya no aguantamos más"; "enséñenle este vídeo a los jugadores"; "mientras hacemos estos videítos, Argentina está en semifinal", fueron algunos de los comentarios de los hinchas.

Las respuestas en las redes también se inundaron rápidamente de reproches hacia el planteamiento táctico del equipo durante el torneo.

Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida.



Pode acreditar.

Que venha o novo ciclo. pic.twitter.com/txkIOHZiXV — brasil (@CBF_Futebol) July 12, 2026

"¿Jugar replegados contra Noruega en una Copa del Mundo? ¿Cómo quieren que creamos?", expresó un usuario.

"Olviden el modelo europeo de jugar, precisamos rescatar nuestra esencia", comentaron otros aficionados.

Algunas voces de peso, como la del exdelantero Romário, campeón mundial con Brasil en EE.UU. 1994, centraron sus críticas en el entrenador Carlo Ancelotti, por los cambios tardíos, decisiones equivocadas y la falta de una identidad de juego en el actual plantel.

Periodistas deportivos también cuestionaron la convocatoria, con Neymar en el centro de los focos, y señalaron la fragilidad del mediocampo y la defensa, que facilitaron el doblete de Noruega, además del gol tempranero de Japón durante una fase de grupos muy sufrida para la pentacampeona.

Antes del inicio del Mundial 2026, la CBF renovó el contrato del técnico italiano Carlo Ancelotti hasta 2030, con el objetivo de dar estabilidad a la selección brasileña, que ha tenido cinco entrenadores desde Catar 2022, y a una federación que atravesó una crisis política y judicial tras la destitución de su expresidente en 2025.