El mapa del futbol cambió: Brasil, Alemania e Italia ya no dominan las semifinales del Mundial

La clasificación de Argentina, tras vencer 2-1 a Suiza en tiempo suplementario con goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, completó unas semifinales integradas exclusivamente por campeones del mundo.

Los cruces entre Francia y España y Argentina e Inglaterra reunirán a selecciones que suman siete títulos mundiales y representan los proyectos más sólidos del futbol internacional en la actualidad.

Francia, España, Inglaterra y Argentina marcan el presente. La selección francesa alcanzó su tercera semifinal consecutiva después de conquistar el Mundial de Rusia 2018 y terminar subcampeona en Catar 2022. Ninguna otra selección había enlazado tres presencias consecutivas entre las cuatro mejores desde Alemania, entre 1982 y 1990.

España regresó a las semifinales por segunda vez en su historia. La primera terminó con el título en Sudáfrica 2010. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, la Roja recuperó protagonismo con una generación encabezada por Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino.

Inglaterra también consolidó su crecimiento al disputar su segunda semifinal en las últimas tres Copas del Mundo, impulsada por el liderazgo de Jude Bellingham y una base que mantiene continuidad desde Rusia 2018.

Argentina, vigente campeona del mundo, confirmó que el título conquistado en Catar 2022 no fue un episodio aislado. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a instalarse entre los cuatro mejores apoyado en una base consolidada que combina la experiencia de Lionel Messi con el protagonismo creciente de futbolistas como Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Los cuatro semifinalistas comparten una característica: sus clasificaciones no responden a una campaña aislada, sino a procesos deportivos que han logrado mantenerse competitivos durante varias ediciones del torneo.

4 - Four of Julián Alvarez’s five career FIFA World Cup goals have been scored in the knockout rounds, tied with Diego Maradona for the second-most by an Argentinian player behind only Lionel Messi (7).



Timely. pic.twitter.com/0r6W7npZiQ — OptaJoe (@OptaJoe) July 12, 2026

Brasil sigue sin volver a una final

La ausencia de Brasil refleja una tendencia que ya dejó de ser circunstancial.

La Canarinha continúa siendo la selección más ganadora de la historia, con cinco títulos, y la única presente en todas las Copas del Mundo. Sin embargo, no disputa una final desde que levantó el trofeo en Corea-Japón 2002.

Su última semifinal fue la de Brasil 2014, cuando cayó 7-1 frente a Alemania. Desde entonces quedó eliminada en cuartos de final en Rusia 2018, Catar 2022 y el Mundial 2026.

Desde que conquistó su quinta estrella, Brasil ha cambiado de entrenadores, generaciones y estilos de juego, pero todavía no ha conseguido regresar a una final mundialista.

La última vez que Brasil fue campeón en 2002. Wowwww!



Lowkey, lo más similar a esto va a ser los ingleses si llegan a ganar este año. pic.twitter.com/9feMX5sWMY — vicky 🇭🇷 (@victoriavgm) July 11, 2026

Alemania perdió la regularidad que la distinguía

Alemania convirtió las semifinales en una costumbre durante buena parte de su historia.

Entre 2002 y 2014 enlazó cuatro presencias consecutivas entre las cuatro mejores y conquistó el título en Brasil 2014. Desde entonces perdió la regularidad que la convirtió durante décadas en el gran referente de las Copas del Mundo.

La Mannschaft continúa liderando el registro histórico de semifinales disputadas, pero esa hegemonía ya no se refleja en los resultados recientes.

Brasil 2014, Final, Argentina 0 - Alemania 0, Minuto 56: Neuer sale con todo y derriba a Higuain cometiendo penal. No lo cobran. ¿Ese también es robo, @BBC , @Telegraph ? pic.twitter.com/yWRJo2v8ln — Lucas Raffa 📺🤖✍️🇦🇷 (@elrafaargentino) July 9, 2026

Italia busca reconstruirse

La situación italiana resulta todavía más compleja.

La Azzurra, cuatro veces campeona del mundo, quedó fuera de Rusia 2018, Catar 2022 y también del Mundial 2026, una ausencia inédita para una selección que durante décadas fue protagonista habitual de las fases decisivas.

La respuesta de la Federación Italiana fue inmediata al confiar la reconstrucción deportiva a Paolo Maldini como director técnico de la FIGC y presidente del Club Italia, con la misión de devolver a la selección a una Copa del Mundo en el 2030.

🔝 Hoy se cumplen 20 años de la final del Mundial 2006 y aquí está la definición por penales completa y en HD:pic.twitter.com/0QtB7H2xOL — Samuel Vargas (@SVargasOK) July 9, 2026

El centro del poder cambió

Durante buena parte del siglo XX y los primeros años del XXI, imaginar unas semifinales sin Brasil, Alemania o Italia era casi una excepción.

En el Mundial 2026 ocurrió lo contrario.

La historia de esas selecciones permanece intacta y sus nueve títulos mundiales continúan convirtiéndolas en referentes del futbol internacional. Sin embargo, el presente pertenece a otros proyectos.

Francia, Argentina, España e Inglaterra llegan a la recta final como las principales referencias competitivas del futbol mundial y confirman que, aunque los gigantes siguen siendo gigantes, el centro del poder futbolístico cambió de lugar.