Mundial 2026: fechas, horarios y sedes de las semifinales entre Argentina, Inglaterra, Francia y España

La primera semifinal se disputará el martes 14 de julio a las 13.00 horas de Guatemala entre Francia y España, un duelo que enfrenta al vigente subcampeón del mundo con la selección que busca regresar a una final mundialista 16 años después de conquistar el título en Sudáfrica 2010.

Un día después, el miércoles 15 de julio, Argentina e Inglaterra protagonizan la segunda semifinal a las 13.00 horas de Guatemala, en un nuevo capítulo de una de las rivalidades más intensas en la historia de las Copas del Mundo. El encuentro se disputa en el Estadio Atlanta, donde quedará definido el segundo finalista.

Las semifinales reúnen a cuatro selecciones campeonas del mundo que acumulan siete títulos: Argentina aporta tres; Francia, dos; España e Inglaterra, uno cada una. Los vencedores avanzan a la final del domingo 19 de julio, mientras que los perdedores disputan el partido por el tercer lugar un día antes.

¿Cuántas semifinales ha jugado cada selección?

Francia disputará su octava semifinal mundialista y la tercera consecutiva, después de las alcanzadas en Rusia 2018 y Catar 2022. Argentina jugará la séptima de su historia; Inglaterra disputará la cuarta, mientras que España alcanzó apenas la segunda, tras la que terminó con la conquista del título en Sudáfrica 2010.

Emparejamientos que más veces se han ido al tiempo extra en TODA la historia de la Copa del Mundo:



Alemania-Inglaterra — 3 (1966, 1970, 1990)

Argentina-Holanda — 3 (1978, 2014, 2022)

ARGENTINA-SUIZA — 2 (2014, 2026)

Alemania-Argentina — 2 (2006, 2014)

Bélgica-Inglaterra — 2… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 12, 2026

Dos rivalidades con historia

Francia y España volverán a enfrentarse apenas un año después de la final de la Liga de Naciones 2025 y dos años después de las semifinales de la Eurocopa 2024, confirmando una rivalidad que se ha intensificado en el futbol europeo reciente.

Argentina e Inglaterra, por su parte, volverán a cruzarse en una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998. El historial incluye además los inolvidables partidos de 1966 y México 1986, cuando Diego Armando Maradona firmó la "Mano de Dios" y el considerado mejor gol en la historia de los Mundiales.

Después de un torneo que comenzó con 48 selecciones, solo cuatro permanecen en carrera. Francia, España, Argentina e Inglaterra representan siete títulos mundiales, dos clásicos del futbol internacional y cuatro proyectos consolidados que buscarán escribir un nuevo capítulo antes de la final del 19 de julio.