Cuatro campeones, dos clásicos: así quedaron definidas las semifinales del Mundial 2026

El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva con dos cruces que combinan historia, figuras y rivalidades construidas durante varias generaciones.

Francia enfrentará a España, mientras que Argentina se medirá con Inglaterra. Los cuatro semifinalistas saben lo que significa levantar la Copa del Mundo y llegan respaldados por procesos que los han mantenido entre las selecciones más competitivas de los últimos años.

Argentina aporta tres títulos al cuadro; Francia, dos; España e Inglaterra, uno cada una. Entre las cuatro selecciones suman siete campeonatos mundiales.

Francia y España vuelven a cruzarse

Francia y España disputarán el primer boleto a la final en un enfrentamiento que se ha convertido en uno de los más frecuentes y atractivos del futbol europeo reciente.

La selección dirigida por Didier Deschamps alcanzó su tercera semifinal consecutiva después de conquistar el Mundial de Rusia 2018 y terminar subcampeona en Catar 2022.

Kylian Mbappé encabeza a una generación francesa que mantiene la velocidad, el poder físico y la experiencia en partidos de eliminación directa como sus principales fortalezas.

España, por su parte, volvió a instalarse entre las cuatro mejores selecciones del mundo por segunda vez en su historia. La primera terminó con la conquista del título en Sudáfrica 2010.

El equipo de Luis de la Fuente aseguró su clasificación al vencer 2-1 a Bélgica, en un partido resuelto por Mikel Merino en los minutos finales.

Será el tercer enfrentamiento oficial entre españoles y franceses en apenas dos años. La Roja ganó 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024 y volvió a imponerse en la Liga de Naciones del 2025, en un partido que terminó 5-4.

Esos resultados dan confianza a España, pero Francia conserva una regularidad mundialista que ninguna otra selección ha igualado en las últimas tres ediciones.

ARG 🇦🇷 3-1 🇨🇭 SUI (FT) - Por PRIMERA VEZ en TODA la historia de la Copa del Mundo, las 4 selecciones semifinalistas son las 4 primeras del ranking FIFA. Se vienen dos clásicos:



España 🇪🇸 - Francia 🇫🇷 (14 de julio)

Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Argentina 🇦🇷 (15 de julio)



Se puede escribir un… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 12, 2026

Un antecedente mundialista marcado por Zidane

España y Francia solo se han enfrentado una vez en una fase final de la Copa del Mundo.

El antecedente se remonta a los octavos de final de Alemania 2006, cuando España se adelantó con un penalti de David Villa, pero Francia remontó y ganó 3-1 con goles de Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinedine Zidane.

Veinte años después, las figuras cambiaron. Mbappé ocupa ahora el lugar de principal referente francés, mientras Lamine Yamal encabeza a una generación española que intenta volver a una final mundialista.

Semifinales del Mundial:



Francia vs España.



Partido que no se daba en un Mundial desde los octavos de final del 2006 (3-1 para la selección francesa).



Partidazo el martes a las 21:00 (CET). pic.twitter.com/9fbDtSi5x9 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 10, 2026

Argentina e Inglaterra reavivan un clásico

La segunda semifinal reunirá a dos selecciones cuya rivalidad excede el terreno de juego.

Argentina avanzó después de vencer 2-1 a Suiza en tiempo suplementario, con goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

El vigente campeón mantiene vivo el objetivo de defender el título conquistado en Catar 2022 y alcanzar su tercera final en las últimas cuatro Copas del Mundo.

Inglaterra eliminó 2-1 a Noruega con un doblete de Jude Bellingham y disputará su segunda semifinal en las últimas tres ediciones.

El encuentro será el primero entre argentinos e ingleses en una Copa del Mundo desde Francia 1998, cuando Argentina avanzó en la tanda de penaltis después de un empate 2-2.

Ediciones de la Copa del Mundo con cuatro semifinalistas que ya fueron campeones del torneo:



1970

🇧🇷Brasil vs 🇺🇾Uruguay

🇮🇹Italia vs 🇩🇪Alemania



1990

🇮🇹Italia vs 🇦🇷Argentina

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra vs 🇩🇪Alemania



2026

🇫🇷Francia vs 🇪🇸España

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra vs 🇦🇷Argentina pic.twitter.com/wsrVulDkFW — Alex Datos (@AlexDatos2) July 12, 2026

Maradona, Beckham y una rivalidad inolvidable

El capítulo más recordado de la rivalidad ocurrió en México 1986.

Diego Armando Maradona marcó los dos goles con los que Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final. El primero quedó en la historia como la “Mano de Dios”; el segundo es considerado una de las mejores anotaciones de las Copas del Mundo.

Doce años después, en Francia 1998, ambos equipos volvieron a encontrarse en octavos de final. El partido estuvo marcado por la expulsión de David Beckham y terminó con la clasificación argentina desde el punto penal.

Inglaterra encontró revancha en la fase de grupos del Mundial del 2002, cuando ganó 1-0 con un penalti convertido por Beckham.

El duelo del 2026 añadirá un nuevo capítulo a una rivalidad que no se producía en un Mundial desde hace 28 años.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 INGLATERRA VS ARGENTINA 🇦🇷

🗓️ Julio 15

🏟️ Atlanta

⏰ 2:00 pm



¡UNA BELLEZA DE SEMIFINAL! pic.twitter.com/TA503kxCyU — Guillermo Arango (@guilloarango) July 12, 2026

El regreso de los gigantes

La primera parte del torneo mostró que la distancia entre las potencias tradicionales y el resto de selecciones se redujo.

Marruecos, Noruega, Suiza y Bélgica alcanzaron los cuartos de final y obligaron a varios favoritos a resolver sus partidos en los minutos finales o en tiempo suplementario.

Sin embargo, cuando llegó el momento de definir el título, las semifinales volvieron a quedar en manos de cuatro campeones mundiales.

Francia busca su cuarta final desde 1998. España intenta regresar al partido por el título después de 16 años. Inglaterra aspira a disputar su segunda final mundialista y la primera desde 1966. Argentina pretende convertirse en el primer bicampeón desde Brasil en 1962.

Si las primeras rondas dejaron espacio para las sorpresas, las semifinales devolvieron el protagonismo a la historia.

Argentina, Francia, España e Inglaterra representan cuatro proyectos distintos, pero comparten una característica: todos saben lo que significa levantar la Copa del Mundo.

El campeón del 2026 saldrá de un grupo que reúne siete títulos y buena parte del legado del futbol internacional.