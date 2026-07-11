Mundial 2026: el VAR cambia de sancionado, revoca la amarilla a Paredes y expulsa a Embolo

Los cuartos de final entre Argentina y Suiza dejaron este sábado 11 de julio una de las decisiones arbitrales más inusuales del Mundial 2026.

Cuando el partido transitaba el segundo tiempo con empate 1-1, el árbitro portugués João Pedro Silva Pinheiro modificó por completo una sanción disciplinaria tras recibir el llamado del VAR, una intervención que terminó dejando a la selección suiza con diez jugadores en el momento más delicado del encuentro.

Embrolo se fue en medio de protestas de sus compañeros y el llanto de uno de los mejores jugadores suizos en el terreno de juego.

La jugada se produjo en el mediocampo durante una transición ofensiva de Suiza. Breel Embolo cayó al césped tras una barrida de Leandro Paredes y, en primera instancia, Pinheiro interpretó que el argentino había cometido una infracción, por lo que le mostró la tarjeta amarilla.

La decisión generó los reclamos inmediatos de los jugadores de la Albiceleste.

Instantes después, el VAR recomendó revisar la acción. La transmisión oficial de la FIFA identificó el procedimiento con el rótulo "Mistaken Identity" (identidad equivocada), al considerar que la conducta sancionable no correspondía al futbolista amonestado inicialmente.

Tras observar varias repeticiones desde distintos ángulos, Pinheiro concluyó que Paredes no había cometido una infracción sancionable y que la caída de Embolo constituía una simulación.

Segunda amarilla a Embolo por simulación… Y FUE REVISADA CON EL VAR. JAJAJAJ



Seguramente tendría los huevos el árbitro de hacerlo a Argentina. HDP!!!! pic.twitter.com/jYSasRmAjq — MT2 (@madrid_total2) July 12, 2026

Es la de Almirón en el Estados Unidos-Paraguay. Embolo ha fingido una falta y acaba expulsado. Está bien arbitrado. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 12, 2026

El árbitro retiró entonces la tarjeta amarilla al mediocampista argentino y mostró la segunda amonestación al delantero suizo por conducta antideportiva, decisión que derivó en su expulsión y dejó a Suiza con un jugador menos para afrontar el tramo final del encuentro y una eventual prórroga.

La acción recordó otro episodio ocurrido en este mismo Mundial durante el partido entre Paraguay y Estados Unidos. En aquella ocasión, el VAR también corrigió una sanción disciplinaria al detectar que el árbitro había amonestado al futbolista equivocado tras una simulación.

La diferencia es que, en el caso de Embolo, la nueva amonestación representó la segunda del partido y provocó su expulsión.

🖥️💥 Embolo se autoexpulsó en el Argentina - Suiza.



👉🏻 El suizo, con una amarilla, finge una infracción que termina con amarilla para Paredes.



✅ 𝗘𝗦 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗡𝗗𝗔 𝗔𝗠𝗔𝗥𝗜𝗟𝗟𝗔.



▪️ Con la nueva y rarísima normativa IFAB de "confusión de identidad", debe revisarse. pic.twitter.com/OXHrl2ts0M — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 12, 2026

Más allá del desenlace entre Argentina y Suiza, la jugada volvió a poner bajo los reflectores el alcance del VAR en el Mundial 2026. La tecnología no solo ha intervenido para revisar goles, penales o posibles expulsiones directas, sino también para corregir decisiones disciplinarias cuando las imágenes demuestran que el árbitro sancionó al jugador equivocado, una aplicación del protocolo que ya suma dos precedentes en la presente Copa del Mundo.