Mundial 2026: el VAR cambia de sancionado, revoca la amarilla a Paredes y expulsa a Embolo

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Mundial 2026: el VAR cambia de sancionado, revoca la amarilla a Paredes y expulsa a Embolo

Una revisión bajo el protocolo de identidad equivocada llevó al árbitro João Pinheiro a retirar la tarjeta amarilla mostrada al argentino Leandro Paredes y expulsar al suizo Breel Embolo por doble amonestación. La acción recordó el precedente de Miguel Almirón.

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KANSAS CITY (United States), 12/07/2026.- Breel Embolo (C bottom) of Switzerland is shown the red card by referee Joao Pedro Silva Pinheiro during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Argentina vs Switzerland, in Kansas City, USA, 11 July 2026. (Suiza) EFE/EPA/WILL OLIVER

El delantero suizo Breel Embolo recibe la tarjeta roja del árbitro portugués João Pedro Silva Pinheiro, luego de que el VAR revisara una acción y revocara la amonestación mostrada inicialmente al argentino Leandro Paredes, durante el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza, disputado en Kansas City, Estados Unidos. Foto Prensa Libre: EFE.

Los cuartos de final entre Argentina y Suiza dejaron este sábado 11 de julio una de las decisiones arbitrales más inusuales del Mundial 2026.

Cuando el partido transitaba el segundo tiempo con empate 1-1, el árbitro portugués João Pedro Silva Pinheiro modificó por completo una sanción disciplinaria tras recibir el llamado del VAR, una intervención que terminó dejando a la selección suiza con diez jugadores en el momento más delicado del encuentro.

Embrolo se fue en medio de protestas de sus compañeros y el llanto de uno de los mejores jugadores suizos en el terreno de juego.

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GR6026. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Erling Haaland (i) de Noruega saluda a Jude Bellingham de Inglaterra este sábado, al finalizar un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Boal

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La jugada se produjo en el mediocampo durante una transición ofensiva de Suiza. Breel Embolo cayó al césped tras una barrida de Leandro Paredes y, en primera instancia, Pinheiro interpretó que el argentino había cometido una infracción, por lo que le mostró la tarjeta amarilla.

La decisión generó los reclamos inmediatos de los jugadores de la Albiceleste.

Instantes después, el VAR recomendó revisar la acción. La transmisión oficial de la FIFA identificó el procedimiento con el rótulo "Mistaken Identity" (identidad equivocada), al considerar que la conducta sancionable no correspondía al futbolista amonestado inicialmente.

Tras observar varias repeticiones desde distintos ángulos, Pinheiro concluyó que Paredes no había cometido una infracción sancionable y que la caída de Embolo constituía una simulación.

El árbitro retiró entonces la tarjeta amarilla al mediocampista argentino y mostró la segunda amonestación al delantero suizo por conducta antideportiva, decisión que derivó en su expulsión y dejó a Suiza con un jugador menos para afrontar el tramo final del encuentro y una eventual prórroga.

La acción recordó otro episodio ocurrido en este mismo Mundial durante el partido entre Paraguay y Estados Unidos. En aquella ocasión, el VAR también corrigió una sanción disciplinaria al detectar que el árbitro había amonestado al futbolista equivocado tras una simulación.

La diferencia es que, en el caso de Embolo, la nueva amonestación representó la segunda del partido y provocó su expulsión.

Más allá del desenlace entre Argentina y Suiza, la jugada volvió a poner bajo los reflectores el alcance del VAR en el Mundial 2026. La tecnología no solo ha intervenido para revisar goles, penales o posibles expulsiones directas, sino también para corregir decisiones disciplinarias cuando las imágenes demuestran que el árbitro sancionó al jugador equivocado, una aplicación del protocolo que ya suma dos precedentes en la presente Copa del Mundo.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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