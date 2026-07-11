VIDEO | Gol de Bellingham ante Noruega: Fifa confirma si el balón tocó el cable de la cámara

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VIDEO | Gol de Bellingham ante Noruega: Fifa confirma si el balón tocó el cable de la cámara

La selección de Noruega reclamó que la jugada del empate de Bellingham debía anularse por un supuesto contacto del balón con el cable de una cámara, pero la Fifa revisó el sensor del esférico y descartó esa versión.

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NORUEGA VS INGLATERRA MUNDIAL 2026

Jude Bellingham celebra el gol anotado en el tiempo extra, con el que Inglaterra se impuso 2-1 ante Noruega y avanzó a las semifinales del Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El empate de Jude Bellingham no solo cambió el rumbo del partido, sino que también desató una fuerte polémica que marcó el desarrollo del encuentro.

La selección de Noruega reclamó que la jugada del 1-1 debió invalidarse al considerar que el balón golpeó el cable de la cámara suspendida sobre el terreno de juego del estadio de Miami antes de que se iniciara la acción ofensiva.

Sin embargo, la Fifa descartó esa versión tras revisar los datos registrados por el sensor incorporado en el balón.

La acción comenzó cuando el guardameta noruego Orjan Nyland envió un balón largo desde su propia área en busca de sus atacantes. Los jugadores noruegos sostuvieron que el esférico impactó en el cable aéreo antes de caer cerca de Elliot Anderson, quien controló la pelota y dio inicio a la jugada que terminó con el tanto del empate convertido por Bellingham.

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Tras la anotación, Nyland corrió de inmediato hacia el árbitro francés Clément Turpin para reclamar que el gol no debía concederse. A las protestas del portero se sumaron Erling Haaland y el seleccionador Ståle Solbakken, quienes insistieron en que la acción debía anularse por el supuesto contacto del balón con la estructura que sostiene la cámara.

Fifa descarta el contacto con el cable

Pese a los reclamos de Noruega, la Fifa aseguró que la tecnología utilizada durante el torneo confirmó que el balón nunca tocó el cable. Según explicó el organismo, el chip instalado en el esférico registra cualquier impacto y, tras revisar la información, no encontró evidencia que respaldara las protestas.

"Hemos comprobado los datos y muestran que no hay un pico en el gráfico del sensor conectado al balón", señaló la Fifa, dando por cerrada una de las acciones más discutidas del encuentro.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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