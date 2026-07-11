Italia confía su reconstrucción a Paolo Maldini con el Mundial 2030 como gran objetivo

Italia encomendó la reconstrucción de sus selecciones nacionales a uno de los mayores símbolos de su historia.

La Federación Italiana de Futbol (FIGC) anunció el nombramiento de Paolo Maldini como director técnico de la institución y presidente del Club Italia. Desde ambos cargos supervisará un proyecto de cuatro años que abarcará a la selección absoluta y a las categorías juveniles.

La decisión llega durante una de las mayores crisis deportivas de la Azzurra, que no participa en una Copa del Mundo desde Brasil 2014.

Italia quedó fuera de Rusia 2018, Catar 2022 y el Mundial 2026. En su intento más reciente, fue eliminada por Dinamarca en la tanda de penaltis de la repesca europea, por lo que encadenó su tercera ausencia consecutiva.

Maldini no será el seleccionador

El exdefensor no dirigirá a Italia desde el banquillo.

Como director técnico de la FIGC, tendrá la responsabilidad de supervisar toda la estructura deportiva, desde la selección mayor hasta las categorías juveniles, y de definir una estrategia que permita recuperar la competitividad del futbol italiano.

Además, Maldini presidirá el Club Italia, organismo encargado de coordinar la actividad y el desarrollo de las selecciones nacionales.

“Maldini siempre ha sido mi objetivo. Pensé que podía ser la persona adecuada para supervisar el sector técnico de la FIGC, que no comprende únicamente a la selección mayor, sino a toda la cadena de selecciones juveniles”, explicó Giovanni Malagò, presidente de la Federación.

El dirigente aseguró que el compromiso se extenderá durante cuatro años, con la Eurocopa como primera gran prueba y el Mundial del 2030 como objetivo principal.

Leonardo será su asesor

Maldini propuso incorporar al brasileño Leonardo como asesor del nuevo proyecto.

Ambos compartieron vestuario en el Milan y posteriormente acumularon experiencia como dirigentes. Leonardo también fue campeón del mundo con Brasil y director deportivo del París Saint-Germain.

“Paolo me dijo desde el principio que estaría encantado de involucrar a Leonardo como asesor, porque el trabajo es amplio, exigente y desafiante”, señaló Malagò.

La experiencia de ambos será uno de los pilares con los que la FIGC pretende reorganizar su estructura técnica y fortalecer el desarrollo de futbolistas desde las categorías inferiores.

🚨🇮🇹 Leonardo as new Italian National Team advisor, done deal and here we go! 💣🫱🏻‍🫲🏼



Former Paris Saint-Germain and AC Milan director joins Italy project as right hand of new technical director Paolo Maldini. 💥 pic.twitter.com/qBgJt9kKcK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026

Italia recurre a uno de sus grandes capitanes

Maldini disputó 126 partidos y marcó siete goles con la selección italiana. Fue capitán de la Azzurra durante ocho años y participó en cuatro Copas del Mundo.

El exdefensor estuvo cerca de conquistar el título en Estados Unidos 1994, cuando Italia perdió la final contra Brasil en la tanda de penaltis.

Toda su carrera de clubes transcurrió en el Milan, con el que ganó cinco veces la principal competición europea. Tras retirarse, también trabajó en la dirección deportiva del equipo italiano.

Su experiencia como futbolista y dirigente, además de su identificación con la selección, fueron determinantes para que la FIGC le confiara la conducción de un proyecto que va más allá del equipo mayor.

Paolo Maldini, nuevo Director de Área Técnica de la Selección de Italia.pic.twitter.com/6Ciy3ii7xb — Janosik García (@Janosikgarcia) July 11, 2026

El desafío más grande de su carrera

Maldini deberá reconstruir una estructura que perdió protagonismo internacional y que no ha conseguido trasladar sus éxitos europeos recientes a las eliminatorias mundialistas.

Su misión incluirá fortalecer la formación de jugadores, coordinar el trabajo de las selecciones juveniles y devolver una identidad competitiva a la Azzurra.

Italia recurrió a uno de los mayores símbolos de su historia para intentar superar la crisis más profunda de su selección en las últimas décadas.

La misión de Paolo Maldini ya no consiste en buscar una Copa del Mundo sobre el césped. Ahora deberá reconstruir el camino para que Italia vuelva a competir por ella en el 2030.