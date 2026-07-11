EN VIVO | Inglaterra vs. Noruega: sigue el minuto a minuto de los cuartos de final del Mundial 2026

Inglaterra y Noruega disputarán este sábado uno de los cuartos de final más atractivos del Mundial 2026 en el Estadio de Miami. Los Tres Leones llegan con varias bajas, encabezadas por la duda de Declan Rice por complicaciones de salud.

Thomas Tuchel también espera la evolución de Marc Guéhi, mientras que Harry Kane liderará el ataque inglés. Inglaterra afronta el duelo tras eliminar a México en el Estadio Azteca.

Noruega vive el mejor momento de su historia tras eliminar a Brasil en los octavos de final. El equipo de Stale Solbakken apuesta por su solidez defensiva y por el olfato goleador de Erling Haaland, quien ya suma 7 goles y compite por el liderato junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El ganador avanzará a las semifinales, donde se medirá al vencedor del duelo entre Argentina y Suiza. Será un paso decisivo en la lucha por el título y la oportunidad de quedar a un partido de la final del Mundial 2026.

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