Bellingham elimina a Haaland, pero las imágenes de su amistad se roban la atención en el Mundial 2026

Antes del saque inicial, durante el encuentro y después del pitazo final, ambos futbolistas protagonizaron una serie de gestos que recordaron que una de las amistades más conocidas del fútbol europeo sigue intacta, incluso cuando hay un boleto a las semifinales en juego.

Las cámaras captaron tres momentos que reflejaron la relación que ambos construyeron durante su etapa como compañeros en el Borussia Dortmund y que continúa intacta pese a defender hoy camisetas diferentes.

Todo comenzó en el túnel. Antes del inicio del encuentro, mientras esperaban salir al terreno de juego, Bellingham saludó a Haaland con una ligera patada en tono de broma.

El delantero noruego respondió con total naturalidad y ambos continuaron conversando antes de la ceremonia protocolaria.

La escena fue una muestra más de la confianza que mantienen desde que compartieron vestuario en el Borussia Dortmund entre 2020 y 2022, etapa en la que forjaron una amistad que ambos han mantenido públicamente pese a tomar caminos distintos en el fútbol europeo.

of course he would do that pic.twitter.com/G2SV8QbjGa — not so hourly haaland 𐙚 (@hourlyerling) July 11, 2026

La broma continuó durante el partido

La intensidad propia de unos cuartos de final no cambió la relación entre ambos.

En una acción ofensiva de Noruega, las cámaras volvieron a enfocar a los dos futbolistas.

Bellingham se acercó a Haaland y le dio un amistoso toque en los glúteos antes de regresar inmediatamente a la jugada.

El delantero respondió con una sonrisa y el encuentro continuó con absoluta normalidad.

La escena fue ampliamente compartida por aficionados y medios deportivos al mostrar una faceta poco habitual entre dos figuras que se disputaban un boleto a las semifinales de una Copa del Mundo.

ESA MANO, ÁRBITRO 😳😂 pic.twitter.com/C0DpMUxrsU — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) July 11, 2026

El abrazo que cerró la historia

El último episodio llegó tras el pitazo final.

Con Inglaterra ya clasificada, Haaland buscó a Bellingham para felicitarlo por la victoria.

Ambos se fundieron en un abrazo y el delantero noruego le acarició la cabeza antes de despedirse de quien fuera su compañero en Dortmund.

No hubo gestos de frustración por la eliminación ni celebraciones desmedidas.

Solo el reconocimiento entre dos futbolistas que durante 90 minutos fueron rivales, pero que fuera del terreno de juego mantienen una amistad que el paso del tiempo no ha desgastado.

La felicitación de Erling Haaland a Jude Bellingham 🤩👏🏻 pic.twitter.com/BDUB9JaAjz — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 11, 2026

También hablaron con el balón

La historia humana no eclipsó lo ocurrido sobre el césped.

Bellingham firmó un doblete para alcanzar ocho goles en el Mundial 2026 y convertirse en uno de los máximos anotadores del torneo.

Haaland cerró su participación con siete tantos y confirmó su condición de referente ofensivo de Noruega, selección a la que condujo hasta unos históricos cuartos de final.

Mundial 2026 Jude Bellingham Erling Haaland Goles 8 7 Asistencias 1 0 Resultado Semifinalista Eliminado

Más allá de las cifras, ambos volvieron a demostrar por qué son dos de los futbolistas llamados a marcar una época.

Con 23 años Bellingham y 25 Haaland, todo apunta a que volverán a cruzarse en las grandes competiciones internacionales durante la próxima década.

Una rivalidad diferente

El Mundial 2026 volvió a demostrar que las grandes rivalidades no siempre nacen del enfrentamiento.

A veces también se construyen desde el respeto, la admiración y una amistad que sobrevive incluso cuando uno celebra la clasificación y el otro inicia el regreso a casa.

Bellingham avanzó a las semifinales; Haaland quedó eliminado.

Las imágenes, sin embargo, dejaron claro que hay vínculos que ningún resultado consigue romper.