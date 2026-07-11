Haaland nació en Inglaterra, pero juega con Noruega: la lesión de su padre que cambió su destino

Erling Haaland nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, mientras su padre, Alfie Haaland, jugaba en la Premier League con el Leeds United. Sin embargo, haber nacido en Inglaterra nunca lo acercó a la selección de ese país.

El punto de quiebre llegó en el 2003, cuando una grave lesión de rodilla obligó a su padre Alfie a retirarse del futbol a los 31 años. La familia decidió regresar a Bryne, en el suroeste de Noruega, el lugar que siempre consideró su verdadero hogar.

Haaland tenía tres o cuatro años cuando llegó al país nórdico, donde se formó como futbolista en las categorías juveniles del Bryne. Alf Ingve Berntsen, uno de sus entrenadores de la infancia, explicó que esa mudanza fue decisiva para definir la identidad del delantero.

"Cuando tienes tres o cuatro años y estás acostumbrado a hablar inglés durante el día, pero noruego por las noches, y luego vuelves a Noruega, todo gira en torno al idioma noruego. Sería diferente si hubiera regresado cuando tenía siete u ocho años", afirmó Berntsen. Para el entrenador, la elección de Haaland por Noruega no fue una decisión, sino una consecuencia natural de su crianza.

Alfie Haaland, padre de Erling Haaland, durante su etapa como jugador del Leeds United. (Foto Prensa Libre: Leeds United).

El propio Haaland fue directo cuando le preguntaron por qué eligió representar a Noruega. "Viví en Inglaterra durante tres años y medio o cuatro y viví en Noruega durante mucho tiempo así que fue natural elegir Noruega", afirmó. Luego añadió: "Nunca se sabe cómo habría sido si mi padre hubiera jugado más tiempo en Inglaterra. Quizás sería inglés no lo sé, pero soy noruego y estoy orgulloso de ello".

La Federación Inglesa nunca vio una oportunidad real de convencerlo. Un exentrenador de las selecciones juveniles de la FA fue tajante: "No, nunca lo íbamos a conseguir. Eso no iba a suceder. Era el equipo en el que había jugado su padre y esa era su ambición", señaló.

Erling Haaland, durante un partido con las categorías juveniles del Bryne, club en el que inició su carrera futbolística. (Foto Prensa Libre: Manchester City)

La conexión de Haaland con Inglaterra, sin embargo, nunca desapareció del todo. El delantero siempre guardó un cariño especial por el Leeds United, donde nació, y por el Manchester City, club en el que actualmente milita.

Erling confesó a los 16 años que su sueño era "ganar la Premier League con el Leeds". Hoy enfrentará precisamente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026, en Miami, en un duelo con una carga simbólica especial: el país donde nació será el rival que buscará dejar fuera del torneo.