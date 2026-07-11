Problemas para Inglaterra: Rice aislado por un virus; Henderson operado y Guéhi en duda ante Noruega

Inglaterra llega a los cuartos de final contra Noruega con más preocupaciones de las esperadas. Declan Rice, uno de los jugadores más importantes en el esquema de Thomas Tuchel, fue aislado de la concentración por segundo día consecutivo tras contraer un virus estomacal.

El cuerpo médico inglés decidió separarlo del grupo principal como medida preventiva para evitar que el virus se propague entre sus compañeros, a pocas horas del partido más importante de Inglaterra en este Mundial 2026. Rice también presenta molestias en los isquiotibiales y la zona lumbar.

Las bajas se acumulan para los Tres Leones. Jordan Henderson, quien había sido una pieza importante en el mediocampo inglés, no volverá a jugar en lo que resta del torneo tras sufrir una fractura en el brazo izquierdo durante los festejos posteriores a la victoria contra México en el Estadio Azteca.

Henderson tropezó con una valla publicitaria mientras celebraba con los aficionados ingleses presentes en el estadio. La lesión requirió una intervención quirúrgica y deja a Tuchel con un hombre menos en una posición clave del equipo.

⚠️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 JORDAN HENDERSON SE LESIONÓ SALTANDO LOS CARTELES DE PUBLICIDAD EN LOS FESTEJOS DE INGLATERRA TRAS GANARLE A MÉXICO.



😳 Fue retirado en camilla y se habla de una fractura en el brazo que lo sacaría del Mundial 2026. pic.twitter.com/V9gjV0dzJo — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 6, 2026

A las bajas de Rice y Henderson se suma la incertidumbre sobre Marc Guéhi, quien arrastra una distensión en los isquiotibiales que lo mantiene en observación.

Reece James también tuvo problemas físicos en los últimos días, aunque todo indica que el lateral derecho podría estar disponible tras haberse ejercitado con normalidad. Además, Jarell Quansah se perderá el partido tras ser expulsado contra México y cumplir una sanción de dos encuentros.

El panorama físico complica los planes de Thomas Tuchel para uno de los partidos más importantes de su etapa al frente de Inglaterra. La posible ausencia de Rice representaría una baja especialmente sensible para el seleccionado inglés.