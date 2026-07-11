Fútbol Internacional
Mundial 2026: Inglaterra y Noruega abren los últimos cuartos de final; hora, estadio y dónde ver el partido
Inglaterra y Noruega buscarán este sábado 11 de julio el primer boleto disponible a las semifinales del Mundial 2026. El duelo reunirá a dos selecciones con estilos opuestos y tendrá como principales figuras a Harry Kane y Erling Haaland.
Erling Haaland de Noruega habla en una rueda de prensa en el estadio Chase en Miami (EE.UU.), días antes de enfrentar a Inglaterra. Foto Prensa Libre: EFE.
Los últimos dos boletos a las semifinales del Mundial 2026 comenzarán a definirse este sábado 11 de julio con el duelo entre Inglaterra y Noruega.
El encuentro se disputará a las 15.00 horas (de Guatemala) en el Estadio Miami, donde ingleses y noruegos intentarán mantenerse en la pelea por el título.
Inglaterra llega después de eliminar a México por 3-2 en los octavos de final, mientras que Noruega dio uno de los grandes golpes del torneo al dejar en el camino a Brasil tras imponerse 2-1.
Kane contra Haaland
El partido enfrentará a dos de los delanteros más determinantes del fútbol mundial.
Harry Kane lidera el ataque inglés y acumula seis goles en el torneo, mientras que Erling Haaland suma siete anotaciones y se mantiene entre los máximos goleadores del Mundial, solo por detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé, quienes lideran la tabla con ocho.
Más allá del duelo individual, ambas selecciones presentan estilos diferentes.
El equipo de Gareth Southgate apuesta por la posesión, el control del balón y la experiencia de jugadores como Jude Bellingham, Phil Foden y Declan Rice.
Noruega, dirigida por Ståle Solbakken, ha basado su campaña en la intensidad, las transiciones rápidas y la capacidad goleadora de Haaland, quien busca llevar a su país a unas históricas semifinales.
Lo que está en juego
El ganador avanzará a las semifinales del Mundial 2026 y enfrentará al vencedor del partido entre Argentina y Suiza.
Será la última oportunidad para que Inglaterra confirme su condición de favorita y para que Noruega siga alimentando el sueño de conquistar el primer título mundial de su historia.
Ficha
- Partido: Inglaterra vs. Noruega
- Instancia: Cuartos de final
- Fecha: Sábado 11 de julio de 2026
- Hora: 15.00 (Guatemala)
- Estadio: GEODIS Park, Nashville