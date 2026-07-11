Luto en el futbol: fallece Jayden Adams, seleccionado de Sudáfrica en el Mundial 2026

Fútbol Internacional

Luto en el futbol: fallece Jayden Adams, seleccionado de Sudáfrica en el Mundial 2026

El jugador del Mamelodi Sundowns falleció a los 25 años en Ciudad del Cabo. La policía investiga las circunstancias de su muerte, que ha causado conmoción en el fútbol sudafricano.

Alejandra Soto

|

time-clock

GR4308. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Jayden Adams (d) de Sudáfrica avanza con el balón este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez

Jayden Adams de Sudáfrica avanza con el balón durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). (Foto Prensa Libre: EFE/ Sashenka Gutiérrez).

El fútbol internacional está de luto. Jayden Adams, mediocampista del Mamelodi Sundowns e internacional con la selección de Sudáfrica, falleció este sábado a los 25 años en Ciudad del Cabo. La policía investiga las circunstancias de su muerte, mientras que la noticia fue confirmada por un portavoz de la familia.

La muerte del joven futbolista causó una ola de conmoción en el fútbol sudafricano y en la comunidad futbolística internacional, que apenas semanas atrás lo había visto disputar el Mundial 2026 en Norteamérica.

Adams fue una de las piezas importantes de Sudáfrica en el Mundial 2026 bajo la dirección del técnico Hugo Broos. El mediocampista fue titular en el debut frente a México y ante República Checa, y también tuvo minutos en la victoria sobre Corea del Sur, resultado que permitió a su selección avanzar a los dieciseisavos de final.

Su participación en el torneo también estuvo marcada por un momento especialmente doloroso. La víspera del partido frente a República Checa falleció su abuela, una pérdida personal que afrontó con entereza y que impresionó tanto a sus compañeros como al cuerpo técnico.

LECTURAS RELACIONADAS

GR4112. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 09/07/2026.- Erling Haaland de Noruega habla en una rueda de prensa este jueves, en el estadio Chase en Miami (EE.UU.). EFE/ Alberto Boal

Mundial 2026: Inglaterra y Noruega abren los últimos cuartos de final; hora, estadio y dónde ver el partido

chevron-right
Rueda de prensa de la selección de Noruega en Miami

"Les escucho" la reacción de Erling Haaland al escuchar su canción viral pero en formato regional mexicano

chevron-right

Adams debutó con la selección absoluta en 2022 frente a Mozambique y disputó 15 partidos internacionales, en los que marcó dos goles durante la clasificación al Mundial 2026.

Las muestras de solidaridad no tardaron en llegar. Cientos de aficionados expresaron sus condolencias en redes sociales, mientras la Asociación de Jugadores de Sudáfrica publicó un emotivo mensaje: "La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Nos ha privado de un futbolista extraordinario, pero nunca podrá borrar el legado que Jayden Adams deja atrás"

La policía de Western Cape informó que abrió una investigación después de encontrar el cuerpo del futbolista en una vivienda del barrio de Schotschekloof, en Ciudad del Cabo. "Las circunstancias de este incidente están siendo investigadas", declaró el portavoz de la ciudad, sin ofrecer más detalles sobre la causa del fallecimiento.

Jayden Adams murió a los 25 años tras cumplir el sueño de representar a Sudáfrica en un Mundial y deja un legado de talento, humildad y compromiso que será recordado por el fútbol de su país.

Jayden Adams disputó el Mundial 2026 con Sudáfrica antes de su fallecimiento a los 25 años. (Foto Prensa Libre: Jayden Adams).

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Jayden Adams Mundial 2026 Selección de Sudafrica 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM