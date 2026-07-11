Luto en el futbol: fallece Jayden Adams, seleccionado de Sudáfrica en el Mundial 2026

El fútbol internacional está de luto. Jayden Adams, mediocampista del Mamelodi Sundowns e internacional con la selección de Sudáfrica, falleció este sábado a los 25 años en Ciudad del Cabo. La policía investiga las circunstancias de su muerte, mientras que la noticia fue confirmada por un portavoz de la familia.

La muerte del joven futbolista causó una ola de conmoción en el fútbol sudafricano y en la comunidad futbolística internacional, que apenas semanas atrás lo había visto disputar el Mundial 2026 en Norteamérica.

Adams fue una de las piezas importantes de Sudáfrica en el Mundial 2026 bajo la dirección del técnico Hugo Broos. El mediocampista fue titular en el debut frente a México y ante República Checa, y también tuvo minutos en la victoria sobre Corea del Sur, resultado que permitió a su selección avanzar a los dieciseisavos de final.

Su participación en el torneo también estuvo marcada por un momento especialmente doloroso. La víspera del partido frente a República Checa falleció su abuela, una pérdida personal que afrontó con entereza y que impresionó tanto a sus compañeros como al cuerpo técnico.

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

Adams debutó con la selección absoluta en 2022 frente a Mozambique y disputó 15 partidos internacionales, en los que marcó dos goles durante la clasificación al Mundial 2026.

Las muestras de solidaridad no tardaron en llegar. Cientos de aficionados expresaron sus condolencias en redes sociales, mientras la Asociación de Jugadores de Sudáfrica publicó un emotivo mensaje: "La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Nos ha privado de un futbolista extraordinario, pero nunca podrá borrar el legado que Jayden Adams deja atrás"

La policía de Western Cape informó que abrió una investigación después de encontrar el cuerpo del futbolista en una vivienda del barrio de Schotschekloof, en Ciudad del Cabo. "Las circunstancias de este incidente están siendo investigadas", declaró el portavoz de la ciudad, sin ofrecer más detalles sobre la causa del fallecimiento.

Jayden Adams murió a los 25 años tras cumplir el sueño de representar a Sudáfrica en un Mundial y deja un legado de talento, humildad y compromiso que será recordado por el fútbol de su país.