“Les escucho” la reacción de Erling Haaland al escuchar su canción viral pero en formato regional mexicano

El jugador noruego de 25 años Erling Haaland se ha convertido en una de las figuras más virales y mediáticas del Mundial 2026, debido a su rendimiento en el terreno de juego y a su actitud fuera de las canchas.

La popularidad de Haaland crece con el paso de los días, ya sea por videos en redes sociales que recopilan sus jugadas más destacadas o momentos divertidos y curiosos protagonizados por el noruego.

Tal ha sido su reconocimiento y fama que, incluso, en redes sociales se ha popularizado una versión de la canción Moskau que habla del jugador noruego.

La canción también cobró popularidad por modificar frases y exaltar aún más la imagen de Haaland, con versos como:

"Haaland, Haaland, es azul como el papá. Ahora está en el Etihad. Ha-ha-ha-haaland, ¡ey! Haaland, Haaland, a Inglaterra va a golear y se llevará el Mundial".

Rápidamente, esta melodía se volvió viral en redes sociales, al punto de que incluso se han hecho diferentes versiones del "cántico de Haaland" en distintos géneros musicales.

Recientemente, también se volvió viral una versión de esta canción en formato regional mexicano, interpretada por la Banda La Prestigiosa.

La Banda la Prestigiosa adaptó al estilo sinaloense el cántico viral del futbolista @Erling Haaland basado en el tema Moskau. Los músicos pidieron al delantero "vengar" a México ante Inglaterra y el jugador del Manchester City respondió con un directo "les escucho". pic.twitter.com/TSm4PYntuM — La Jornada (@lajornadaonline) July 11, 2026

La versión fue tan popular que el propio Haaland reaccionó a ella en sus redes sociales.

En la publicación de la Banda La Prestigiosa, en la sección de comentarios, el jugador noruego escribió: "Los escucho", seguido de un emoji de taco y la bandera de México.

😂🇲🇽 Haaland ya escuchó el corrido que le hicieron en México.



La versión de "La Prestigiosa" se volvió tan viral que el delantero noruego reaccionó a la publicación y dejó claro que ya la escuchó.



Dentro y fuera de la cancha, Haaland sigue robándose los reflectores. 🎶⚽… pic.twitter.com/rqJXCVxsO8 — Quinto Partido (@quintopartidoof) July 10, 2026

Esto generó aún más relevancia para la publicación de la canción, donde los usuarios respondieron de manera positiva al comentario de Haaland.

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