¿Con una llave inglesa? el caso del hombre armado que entró a la concentración de Inglaterra en pleno Mundial

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¿Con una llave inglesa? el caso del hombre armado que entró a la concentración de Inglaterra en pleno Mundial

La selección de Inglaterra vivió un momento tenso cuando un hombre armado entró a una de las sedes del equipo previo a su partido contra Noruega.

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Entrenamiento de la selección de Inglaterra

Harry Kane (i) y Djed Spence de Inglaterra participan en un entrenamiento este sábado, en el Club Universidad en Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: EFE)

La selección de Inglaterra se encuentra en un momento de máxima tensión y concentración, debido a que falta poco para su duelo de cuartos de final del Mundial 2026 contra Noruega, encabezada por Erling Haaland.

En medio de los preparativos de la selección inglesa para el partido, recientemente se registró un incidente que no hizo más que aumentar la tensión y el nerviosismo del equipo.

Según reportó el Daily Mail, un hombre, aparentemente armado con una llave inglesa, ingresó a una de las sedes de la selección inglesa en Kansas City.

El medio británico asegura que el hombre entró en la sede del centro de prensa KC Parks, llevaba una llave inglesa, alzaba la voz y mostraba signos de nerviosismo.

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Daily Mail añadió que las autoridades lograron neutralizar al hombre y que no se produjeron daños a personas en los alrededores del recinto.

"Un hombre, que había entrado al recinto con una llave inglesa y alzando la voz, fue detenido posteriormente. El hombre parecía estar alterado al entrar y, finalmente, fue sacado del centro de prensa y desarmado", informó el diario.

También agregó que el hombre intentó escapar del lugar al escuchar las sirenas de la Policía, que se acercaban al centro de entrenamiento.

Dentro de la sede se encontraban empleados de la Federación Inglesa de Fútbol, periodistas y miembros del equipo. También estaban el entrenador Thomas Tuchel y varios jugadores del plantel, ya que se preparaban para una conferencia de prensa.

Daily Mail aseguró que ningún miembro de la selección de Inglaterra recibió amenazas ni resultó herido durante el incidente.

El hecho tampoco alteró el cronograma del equipo, que este viernes viajará a Miami para disputar el partido contra Noruega por los cuartos de final.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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