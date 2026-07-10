“Es una idea estúpida” Por qué un aficionado de Noruega se ha negado a hacer el famoso “remo vikingo”

El Mundial 2026 ha dejado bastantes festejos memorables, pero el que, sin duda, se ha ganado el corazón de todos es el famoso "remo vikingo", que hacen los seguidores de Noruega cada vez que el país gana un partido de la Copa del Mundo.

La imagen ya es mundialmente reconocida. Los jugadores preparan todo y, con un tambor que anuncia el inicio de la celebración, los aficionados se ponen en posición y comienzan su peculiar festejo.

Con cada golpe, los noruegos reman y lanzan su peculiar grito. Mientras más pasa el tiempo, el remo se hace más rápido, hasta llegar al momento de felicidad absoluta, cuando jugadores y aficionados gritan de emoción por una nueva victoria del equipo.

Pero recientemente, las cámaras que registran todo lo ocurrido en el Mundial se percataron de algo curioso: entre la multitud de Noruega, un hombre, con los brazos semicruzados, no participa en el "remo" y observa todo con una expresión de completa indiferencia.

Su nombre es Emil Anners Lappen y, como era de esperarse, su peculiar indiferencia se volvió viral en las redes sociales, hasta el punto de que medios internacionales lo han entrevistado para saber por qué no participa en el festejo más viral del Mundial.

Infobae recoge el testimonio que Lappen dio al medio noruego Verdens Gang, donde aseguró que la idea del "remo vikingo" le parece una "idea bastante estúpida".

"Creo que el remo fue una idea estúpida desde el principio. Nunca me ha gustado. ¡Se ha hablado bastante de eso (de quedarme quieto), sin duda! Me quedo quieto de forma ostentosa cuando la gente empieza a remar", dijo el aficionado.

Agregó que se mantendrá firme en su rechazo a la celebración, ya que "una vez que empiezas a defender tu opinión, debes mantenerte firme hasta el final".

Ahora, Lappen fue entrevistado recientemente por el medio Sky News, donde explicó con más detalle por qué no le gusta el festejo del "remo vikingo".

"They can win whatever they want, I will not row."



Norway fan Emil Lappen explains to @BarbaraGSerra why he won't be taking part in the Viking row while watching his team play at the World Cup.



Latest: https://t.co/GlRk0LAyx2



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/x95bElaxPv — Sky News (@SkyNews) July 9, 2026

Según el aficionado, todo se resume en una cuestión de imprecisión histórica, ya que, según sus palabras, "Los vikingos no remaron, ellos cruzaron el Atlántico a vela".

También dijo que el festejo "no es 100% original", pues asegura que se parece mucho a una celebración que Islandia hacía en la Eurocopa 2016, llamada "el aplauso vikingo".

"En una canción que sacaron junto con lo del remo, decían que iban a cruzar el Atlántico a remo, y eso me ha molestado. Los vikingos remaban río arriba, pero para cruzar el Atlántico navegaban", afirmó Lappen.

Emil Anners Lappen, torcedor da Noruega que viralizou na Copa por não fazer a "remada viking" em entrevista a Sky News.



Apresentadora: "Você continua não fazendo a remada. E porque?"



Lappen: "É muito simples. Os vikings não remavam no Atlântico, mas navegavam. É uma celebração… pic.twitter.com/y8gId5sKc6 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 10, 2026

En vísperas del próximo partido de Noruega contra Inglaterra, Lappen afirmó que "no hará el remo por ningún motivo" y que el equipo "podrá ganar o perder, pero no remará".

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