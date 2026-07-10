Murat Yakin, técnico de Suiza, confía en el VAR y asegura que su selección buscará sorprender a Argentina

La selección de Suiza buscará este sábado dar uno de los grandes golpes del Mundial cuando enfrente a la vigente campeona del mundo, Argentina, en Kansas City, por los cuartos de final del torneo.

En la conferencia de prensa previa al compromiso, el técnico suizo, Murat Yakin, dejó claro que no comparte las versiones que apuntan a un supuesto favoritismo arbitral hacia la Albiceleste y aseguró que confía plenamente en el trabajo de los árbitros y en la tecnología del VAR.

«Lo que considero es que los partidos están siendo muy justos. Ahora se puede controlar todo con el VAR. No creo que pasase nada. Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, no solo hablar, y demostrarlo en la cancha. Hay que demostrar en la cancha de lo que eres capaz», afirmó Yakin.

Más allá del respeto que genera el equipo dirigido por Lionel Scaloni, Yakin considera que los recientes partidos de Argentina dejaron señales de que la campeona del mundo puede ser exigida al máximo. El entrenador mencionó los encuentros contra Cabo Verde y Egipto, selecciones que lograron complicar por momentos a los sudamericanos.

«No sé cuál será el estado físico de Argentina. Es un equipo con un estilo de juego definido, defiende muy bien y presiona. Trataremos de superar esa presión y crear oportunidades. Cabo Verde y Egipto tuvieron ocasiones para marcar y espero que nosotros las aprovechemos», señaló.

Un duelo de alta exigencia

Argentina llega a esta instancia con el objetivo de mantenerse en la lucha por revalidar su título mundial. El conjunto dirigido por Scaloni vuelve a apoyarse en una base consolidada de futbolistas experimentados, liderados por Lionel Messi, además de una estructura táctica caracterizada por la intensidad en la presión, el orden defensivo y la eficacia ofensiva.

Por su parte, Suiza afronta el partido con la ilusión de alcanzar las semifinales y confirmar su crecimiento en el escenario internacional. La selección helvética apostará por su disciplina táctica, la solidez defensiva y la rapidez en las transiciones para intentar sorprender a una de las favoritas del torneo.

🧠🇨🇭 Murat Yakin, DT de Suiza, sobre el supuesto ‘favoritismo’ del arbitraje con Argentina, tras los dichos de jugadores y DT de Egipto:



“En general se juegan partidos justos hoy en día, se puede controlar todo con el VAR…



No hay que resolver todo con palabras después del… https://t.co/xCHSvpbZJp pic.twitter.com/0IHKtGEpOf — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 10, 2026

El encuentro promete ser un duelo estratégico entre dos equipos con estilos bien definidos: una Argentina acostumbrada a dominar la posesión y asumir el protagonismo frente a una Suiza que buscará aprovechar cualquier espacio y ser contundente en las ocasiones que logre generar.

⚠️🇨🇭 Murat Yakin, entrenador de Suiza, sobre el partido contra Argentina:



“A juzgar por sus dos últimos partidos, pudimos ver que son VULNERABLES.



Somos capaces de FRENAR a los campeones del mundo”. pic.twitter.com/CD3EiPLhtk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 8, 2026

Con el pase a las semifinales en juego, ambas selecciones están a 90 minutos —o más— de seguir soñando con la gloria mundialista en Kansas City.