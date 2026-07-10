El significado de las celebraciones de Noruega e Inglaterra: los festejos que se hicieron virales en el Mundial 2026

Más allá de las emociones en el terreno de juego, la Copa Mundial de la Fifa 2026 ha dejado imágenes inolvidables que trascienden los resultados.

Entre goles, hazañas y clasificaciones históricas, las celebraciones de jugadores y aficionados se han convertido en un fenómeno global que refleja la identidad cultural de cada selección.

Con Francia ya instalada en las semifinales y a la espera de los partidos de cuartos de final entre España y Bélgica, Noruega e Inglaterra, y Argentina y Suiza, los festejos han acaparado la atención en las redes sociales y las plataformas digitales, donde han generado millones de interacciones en todo el mundo.

El remo vikingo, símbolo de la histórica Noruega

Una de las imágenes más virales del torneo ha sido el denominado "Viking Row" (remo vikingo). La celebración, inspirada en las antiguas embarcaciones utilizadas por los pueblos nórdicos, representa el trabajo en equipo y la unidad, valores profundamente arraigados en la cultura escandinava.

Encabezados por figuras como Erling Haaland y Martin Ødegaard, los noruegos han sorprendido al mundo con una destacada actuación que les permitió eliminar a Brasil y alcanzar, por primera vez en su historia, los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Tras cada triunfo, los jugadores se sientan en el césped y, acompañados por el sonido simbólico de un cuerno vikingo y el ritmo de tambores, simulan remar junto con sus aficionados. El gesto se ha convertido en un fenómeno viral, con cientos de millones de reproducciones, y ha sido replicado incluso por militares, políticos y ciudadanos noruegos como muestra de respaldo a su selección.

¡Así festejó #Noruega 🇳🇴 su triunfo sobre Costa de Marfil con el legendario grito vikingo! ⚔️🛡️



La afición noruega, fiel a su tradición, volvió a encender el estadio con su icónico “remo vikingo”: miles de seguidores corearon al unísono mientras simulaban remar como antiguos… pic.twitter.com/LsrEopKEK5 — Diario El Fortín 📱 (@diarioelfortin) June 30, 2026

"Wonderwall", la banda sonora de Inglaterra

Mientras Noruega ha conquistado al público con una representación visual de su historia, Inglaterra ha encontrado su símbolo en la música.

El clásico "Wonderwall", interpretado por la banda británica Oasis y lanzado en 1995, se ha convertido en el himno emocional de los ingleses durante este Mundial. La conexión surgió de manera espontánea tras la goleada sobre Croacia en el debut, cuando miles de aficionados comenzaron a cantar la canción con tanta fuerza que incluso superaron el sonido del estadio.

Desde entonces, la escena se ha repetido en cada victoria. Jugadores y aficionados comparten un momento de unión al final de los partidos. Entre ellos destacan Harry Kane y Jude Bellingham, quienes han protagonizado emotivos intercambios con la grada.

Precisamente, Bellingham vivió uno de los momentos más especiales del torneo después de su brillante actuación frente a México, en los octavos de final, cuando los aficionados ingleses adaptaron para él el clásico "Hey Jude", de The Beatles, lo que provocó una visible emoción en el mediocampista del Real Madrid.

Absurdo torcedores e jogadores da Inglaterra cantando Wonderwall do Oasis!

Fodaaaaa pic.twitter.com/Hv9iRe334E — Fillipe_Pires_87 (@FillipePires_87) July 1, 2026

El futbol también se celebra más allá del marcador

El Mundial 2026 continúa demostrando que el futbol es mucho más que resultados. Las celebraciones, los cánticos y las tradiciones compartidas entre jugadores y aficionados forman parte de la esencia del torneo y contribuyen a construir recuerdos que perduran durante generaciones.

Ya sea remando como vikingos en las tribunas o cantando un clásico del britpop bajo las luces de los estadios, Noruega e Inglaterra han encontrado formas únicas de expresar la pasión que despierta la Copa del Mundo y recuerdan que algunas de las imágenes más memorables nacen precisamente cuando termina el partido.