José Mourinho inicia su segunda etapa en el Real Madrid: “Es un honor trabajar para este club”

El Real Madrid inició este viernes la segunda etapa de José Mourinho al frente del conjunto blanco, con la presencia del técnico portugués y su cuerpo técnico en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para comenzar la preparación de la temporada 2026/27.

Según informó el club, Mourinho mantuvo reuniones de trabajo para planificar un curso en el que el Real Madrid buscará volver a conquistar títulos tras dos temporadas sin sumar trofeos a sus vitrinas.

El entrenador se encontrará el próximo lunes con parte de la plantilla, cuyos integrantes pasarán el habitual reconocimiento médico antes del inicio de los entrenamientos de pretemporada. A través de sus redes sociales, el portugués también compartió una imagen de su regreso a Valdebebas acompañada de un breve mensaje: "Vamos".

Han pasado 13 años desde que Mourinho dejó el banquillo madridista tras tres temporadas en las que devolvió al equipo a la élite europea, poniendo fin a una larga etapa de eliminaciones en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Durante su primera etapa conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de alcanzar tres semifinales consecutivas de la Champions League.

En este nuevo proyecto tendrá que reconstruir un equipo que ya incorporó a Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, mientras que Dani Ceballos y Fran García dejaron el club.

Varios futbolistas tampoco estarán disponibles en el inicio de la pretemporada por encontrarse disputando el Mundial 2026, entre ellos Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, quienes siguen concentrados con Inglaterra y Francia, respectivamente.

Mourinho: "Es una misión trabajar para el Real Madrid"

En declaraciones a Realmadrid TV, José Mourinho aseguró que dirigir nuevamente al conjunto blanco representa mucho más que un desafío profesional.

"Las palabras no son suficientes porque es como una misión. No es como estar preocupado por mí o por si voy a ganar mucho o poco. Estoy para ayudar a todos a ser mejores: jugadores, staff... Crear una cultura de trabajo, de responsabilidad, de ambición y de algo que yo conozco bien, que es la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid", afirmó.

El entrenador explicó que prefiere hablar de trabajar para el Real Madrid antes que de hacerlo en el club.

"No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid. Y es con este espíritu de misión por lo que estoy aquí", señaló.

Mourinho también destacó que la planificación de la temporada comenzó hace tiempo junto a la estructura del club.

🔊 Mourinho: “Trabajar para el Real Madrid es un honor y una responsabilidad”. pic.twitter.com/Kv78OeO302 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 10, 2026

"Estamos trabajando mucho. No es que llegue aquí hoy y empiece todo. Estamos trabajando mucho desde hace mucho tiempo con la estructura del club a diferentes niveles. Hoy se puede trabajar sin estar porque la tecnología nos ayuda muchísimo y prácticamente ha sido llegar y controlar todo lo que se ha hecho y lo que tenemos todavía que hacer", explicó.

Sobre las próximas semanas de trabajo, el portugués reconoció que le gustaría contar desde el inicio con toda la plantilla, aunque considera que la ausencia de varios internacionales también representa una oportunidad.

"Hay que mirarlo de un modo positivo, que es conocer a los chicos con los que voy a trabajar y que tengan la oportunidad de conocerme. Durante la pretemporada muchos de esos chicos van a estar aquí en el Castilla y me gusta participar y ayudar al crecimiento de esta área. Aquí estamos y algún campeón del mundo llegará. Con mucha confianza, con mucho sentimiento de que amo este club. ¡Hala Madrid y nada más!", concluyó.