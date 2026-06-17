Real Madrid ficha a Bernardo Silva: la figura que Guardiola nunca quiso perder

Durante varios veranos, Pep Guardiola logró convencer a Bernardo Silva de quedarse en el Manchester City, aunque este miércoles el Real Madrid hizo oficial su fichaje por dos temporadas.

El técnico español siempre lo consideró un pilar de su proyecto y uno de los jugadores más importantes del plantel. Desde su llegada en 2017 hasta que hace unos meses anunció que se marcharía al finalizar su contrato en junio, el portugués fue una de las señas de identidad de los éxitos del City. Irremplazable, no hay otro jugador como él en el mercado, y por eso lo pretendían los grandes clubes de España.

A sus 31 años, Bernardo Silva lo ha ganado todo. En más de 600 partidos, con 111 goles y 103 asistencias, conquistó seis Premier League, una Champions League y otra decena de títulos con los ‘Sky Blues’, donde ya es una leyenda y una pieza clave del dominio del club en la última década. Es difícil entender el City de Guardiola sin el motor de Bernardo en el mediocampo.

A lo largo de los años, hacerse un lugar como titular indiscutible con Guardiola ha sido casi imposible, excepto para Silva, que siempre encontró espacio en el once. Jugó como extremo, volante, mediapunta e incluso como falso ‘9’. Ha ocupado todas las zonas del campo y siempre rindió. En el Real Madrid aún se recuerdan sus actuaciones en eliminatorias de Champions, donde parecía no agotarse incluso tras 120 minutos.

Pero tras una década en el Etihad, y quizás anticipando el final de un ciclo junto a su entrenador, Bernardo optó por un cambio. Al anunciar su salida dejó claro que ahora podía elegir su destino, y España siempre estuvo entre sus preferencias. Habla el idioma con fluidez, dejó una buena impresión en el país y sabe que, a sus 31 años, aún puede liderar un proyecto y mantenerse en la élite.

Bernardo, que este miércoles disputa el Mundial 2026 con Portugal ante la República Democrática del Congo, pudo haber optado por un retiro más cómodo o un último gran contrato en otro destino, pero eligió seguir compitiendo al máximo nivel. Por eso se quedó en el City cuando Guardiola se lo pidió, y por eso ahora, al cerrar un ciclo en Mánchester, apuesta por la Liga española. Su ritmo, creatividad y despliegue físico serán claves en la reconstrucción del Real Madrid.

En el equipo blanco asumirá un rol más cercano al que tuvo en sus últimas temporadas en el City, como complemento en el mediocampo. Apoyará a los otros jugadores de esa zona, alejándose del extremo que fue en sus inicios, para moverse con libertad por todo el centro del campo, aportando entrega, intensidad y calidad en el pase.

La edad no parece ser un problema. La temporada pasada disputó los 38 partidos de liga con el City y ha demostrado ser un jugador muy confiable en cuanto a lesiones. Desde su llegada en 2017, procedente del Mónaco por 50 millones de euros, se ha perdido menos de una decena de partidos por problemas físicos.

Con José Mourinho mantiene una relación cercana, y este fichaje también refuerza el vínculo del Real Madrid con Jorge Mendes, su representante a través de Gestifute.

Que Guardiola se emocionara en su despedida el pasado 24 de mayo en el Etihad no fue casualidad. Como ocurrió antes con Sergio Agüero, Kevin De Bruyne o Vincent Kompany, no se entiende la historia reciente del City sin Bernardo Silva. Quizá en el futuro tenga una estatua en los alrededores del estadio, pero por ahora el portugués inicia una nueva etapa en España, decidido a volver a sentirse protagonista.