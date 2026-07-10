Fiebre, tos y fatiga: El virus que afecta a jugadores de Inglaterra y Noruega previo a su partido del Mundial

Ahora que hay dos semifinalistas confirmados en el Mundial 2026, todas las miradas están puestas en los enfrentamientos de Argentina contra Suiza y, probablemente, en el más esperado del próximo sábado: Inglaterra ante Noruega.

Sin embargo, a un día de que comience el encuentro, ha habido un factor que ha preocupado a ambos equipos e, incluso, ha provocado que varios jugadores estén bajo cuidados específicos.

Se trata de un supuesto virus que, según informa el diario AS, ha causado una serie de casos de gripe y catarro entre jugadores ingleses y noruegos.

El medio detalla que este virus se desarrolla cuando los jugadores ingresan en áreas con calefacción o aire acondicionado después de sudar en lugares con altas temperaturas.

Por ello, AS afirma que, en el caso de Inglaterra, el mediocampista Declan Rice no ha entrenado con la selección inglesa en los últimos días y se ha aislado para no contagiar a sus compañeros.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 A un día de lo que será su duelo ante Noruega, por los cuartos de final del Mundial 2026, el seleccionado de Inglaterra recibió una noticia inesperada: Declan Rice fue aislado de la concentración por un virus estomacal y su participación en el partido del sábado quedó envuelta… pic.twitter.com/9w2unIFACo — TyC Sports (@TyCSports) July 10, 2026

El caso de Noruega es más preocupante, ya que el medio deportivo cita las declaraciones del técnico Solbakken, quien dijo que alrededor de 50 personas, entre jugadores y personal técnico, han presentado tos, fiebre y fatiga.

Jugadores como Larsen y Pedersen han estado fuera de la concentración por presentar estos síntomas.

🇳🇴 🤒 Virus gripal afecta a selección noruega.



Preocupación en el campamento vikingo antes del duelo clave.



Un virus similar a la gripe se propaga entre varios jugadores de Noruega, incluyendo síntomas como tos, dolor de garganta y fatiga, a días del cuarto de final del… pic.twitter.com/elTpPGVrZ1 — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) July 8, 2026

Sin embargo, el capitán de Noruega, Martin Ødegaard, ha tratado de calmar la situación al afirmar que esta no impedirá el buen rendimiento del equipo.

"No es nada grave, la verdad. Sí, hemos tenido algunas personas que se sienten un poco mal, pero nada importante. Debería estar todo bien para el partido", dijo el capitán, según AS.

El partido, además de reunir a figuras como Erling Haaland, Jude Bellingham y Harry Kane, llama la atención porque Rice y Ødegaard podrían enfrentarse, ya que ambos forman parte del Arsenal.

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