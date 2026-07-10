Lamine Yamal calienta la semifinal del Mundial 2026: “Si alguien debe temer, es Francia”

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Lamine Yamal calienta la semifinal del Mundial 2026: “Si alguien debe temer, es Francia”

El extremo de la selección española aseguró que España no tiene miedo de enfrentar a Francia en las semifinales del Mundial 2026 y recordó que ya la ha derrotado en sus dos últimos enfrentamientos.

NOTA POR EFE

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INGLEWOOD (United States), 10/07/2026.- Lamine Yamal of Spain reacts after their win in the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. (Bélgica, España) EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES

Lamine Yamal espera con ansias el enfrentamiento contra Francia por un lugar en la final del Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: EFE).

Lamine Yamal, extremo de la selección española, aseguró que Francia, su rival en semifinales del Mundial, son, junto a ellos, “las mejores selecciones” del torneo y que lo afrontan “sin ningún miedo” debido a que les han ganado en los dos últimos enfrentamientos.

“Tengo muchas ganas de que llegue. Desde que ha empezado el Mundial todo el mundo esperaba este partido. Somos las dos mejores selecciones del Mundial. Sin ningún miedo, si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros”, dijo en zona mixta.

“Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros, somos los que los hemos eliminado antes. Somos dos equipazos, de top mundial, para mí los dos mejores, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo”, declaró, siguiendo la misma línea de confianza de cara al partido ante Francia.

“Espero a un equipo que venga a por nosotros, pero no todo el partido. No hay ninguna selección que nos vaya a jugar a uno contra uno en todo el campo. Tienen mucha calidad arriba y un equipo muy físico”, analizó.

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La página oficial de la FIFA publicó esta fotografía en una nota hemerográfica sobre los enfrentamientos entre España y Francia en la historia. Ambos equipos se enfrentarán el 14 de julio a las 13 horas en semifinales del Mundial 2026. Foto Prensa Libre: FIFA.

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Un pase a semifinales tras el que se mostró “muy contento” después de “un partido complicado” ante Bélgica (2-1) a la vez que aseguró no sentirse frustrado por no marcar.

“No me frustra. Gané la Eurocopa metiendo un gol. Si gano el Mundial y no marcó más -anotó un tanto en la segunda jornada de fase de grupos ante Arabia Saudí- nadie me dirá nada. Ganamos y ya está. Mientras vayamos pasando estaré muy contento”, declaró.

Además, explicó cómo se siente físicamente tras iniciar la concentración del Mundial con una lesión muscular.

“Me voy notando mucho mejor, venía de lesión y cada semana que pase estaré mejor. Llego con mucha confianza, sé que va a salir todo bien y que estoy preparado”, comentó.

Por otro lado desveló la conversación que tuvo con su hermano pequeño el día antes del partido.

“Estaba en el fisio y me llamó con el móvil de mi madre. Me dijo que iba a sacar la lengua, le vi en las pantallas y me puso muy contento. Ahora con ganas de ducharme, celebrar el cumpleaños de mi chica y ver a mi hermano también”, dijo.

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