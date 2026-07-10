Mundial 2026: la lesión de Courtois y el error de Lammens que eliminaron a Bélgica

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Mundial 2026: la lesión de Courtois y el error de Lammens que eliminaron a Bélgica

Thibaut Courtois abandonó el partido entre lágrimas por una lesión muscular y, minutos después, un error de Senne Lammens permitió el gol con el que España selló el pase a las semifinales del Mundial 2026.

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Courtois se lesionó sobre el final del juego y Lammens tomó su lugar, pero un error le costó la eliminación a Bélgica del Mundial 2026. (Fotos Prensa Libre: EFE).

La eliminación de Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026 quedó marcada por dos momentos protagonizados por sus guardametas. Primero fue la dolorosa salida de Thibaut Courtois por lesión y, minutos después, un error de Senne Lammens terminó por darle a España el gol de la clasificación.

Durante gran parte del encuentro, Courtois fue una de las figuras del combinado belga. El experimentado portero evitó en repetidas ocasiones que España abriera el marcador con intervenciones que mantuvieron con vida a su selección mientras el conjunto español dominaba el partido.

Sin embargo, cuando Bélgica más necesitaba de su capitán bajo los tres palos, Courtois sufrió un problema muscular en la pierna izquierda que le impidió continuar. El arquero abandonó el terreno de juego entre lágrimas, consciente de la importancia del momento y de que dejaba a su equipo en medio del constante asedio español.

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Su lugar fue ocupado por Senne Lammens, guardameta suplente que milita en el Manchester United de la Premier League, quien asumió la responsabilidad de defender el arco belga durante los minutos finales del compromiso.

El desenlace llegó al minuto 88. En una nueva ofensiva española, Pau Cubarsí encontró un balón suelto fuera del área y sacó un potente remate raso que parecía controlable para Lammens. Sin embargo, el arquero no logró asegurar el esférico y terminó soltándolo dentro del área.

El rebote fue aprovechado de inmediato por Nico Williams y Mikel Merino, quienes fueron al contrarremate. Finalmente, Merino logró empujar el balón al fondo de la red, pese al segundo intento de Lammens por evitar la caída de su portería.

Ese tanto significó el golpe definitivo para Bélgica. España selló su clasificación a las semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentará a Francia, mientras que los belgas dijeron adiós al torneo en una noche que pasó de las lágrimas de Courtois a un error que terminó siendo determinante para el desenlace del partido.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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