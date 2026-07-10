“Di todo lo que tenía dentro de la cancha”: Campaz rompe el silencio tras las amenazas y la Federación pide investigarlas

"Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos".

Con ese mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Jáminton Campaz respondió a las amenazas recibidas tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 y defendió su entrega con la selección nacional.

"Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país", escribió el atacante, quien quedó en el centro de la atención después de desperdiciar una ocasión clara de gol en la prórroga del partido frente a Suiza.

Horas después de la publicación del futbolista, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar las amenazas contra Campaz e identificar y sancionar a sus responsables.

La Federación sale en defensa del jugador

En un comunicado, la FCF rechazó "de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad" del delantero de 26 años y expresó su respaldo a Campaz, su familia y al resto de la delegación colombiana.

Asimismo, pidió a la Fiscalía adelantar "con la mayor celeridad" las investigaciones necesarias para judicializar a quienes han intimidado al futbolista.

La Federación recordó que los jugadores de la selección representan al país con disciplina, profesionalismo y compromiso, por lo que ninguno debe ser objeto de amenazas por su desempeño dentro del terreno de juego.

🇨🇴⚠️ El periodista colombiano Camilo Pinto, de Caracol Radio, contó que Jaminton Capaz recibió amenazas en redes sociales por el gol errado en el alargue de #Colombia vs. #Suiza.



Por este motivo, NO habría podido regresar al país para resguardar su seguridad y la de su familia.… pic.twitter.com/CBwKXxDmmq — Histoporte (@histoporte_) July 10, 2026

El origen de las amenazas

Los ataques contra Campaz comenzaron después del partido de los octavos de final frente a Suiza.

En el minuto 114 de la prórroga, el delantero envió desviado un remate que pudo significar el gol de la clasificación para Colombia.

Tras el empate sin goles en los 120 minutos, la eliminatoria se resolvió desde el punto penal, donde Suiza se impuso 4-3 y avanzó a los cuartos de final.

En los días posteriores al encuentro, las críticas en redes sociales escalaron hasta convertirse en amenazas contra el futbolista

𝗟𝗮 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗿𝗲𝗰𝗵𝗮𝘇𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗮𝗺𝗲𝗻𝗮𝘇𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗮



🔗 https://t.co/BJdkJqXLKx#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/Myw3TO4N0B — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 10, 2026

"Nunca faltó el amor por esta camiseta"

En su mensaje, Campaz insistió en que, pese a la frustración por la eliminación, nunca dejó de entregarse por la selección.

"Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país".

De acuerdo con la información conocida tras el Mundial, el jugador de Rosario Central decidió no regresar a Colombia para preservar su integridad y la de su familia.

Un llamado contra la violencia

La Federación también hizo un llamado para que las diferencias propias del deporte no se traduzcan en agresiones contra los futbolistas.

"El fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, nunca un escenario para el odio, la intimidación o la violencia", señaló el organismo.

¡¡TEMEN POR SU VIDA!! 😢



Jaminton Campaz falló una ocasión clarísima al minuto 115 frente a Suiza. Colombia terminó cayendo en la tanda de penales. Pero lo que ocurrió después es mucho más grave que una eliminación.



Según Infobae, el atacante de 26 años no pudo abordar el vuelo… pic.twitter.com/eddbbsfqGV — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 9, 2026

Un recuerdo que sigue presente

Aunque no existe relación entre ambos casos, las amenazas contra Campaz reavivaron en Colombia el recuerdo de Andrés Escobar, el defensor asesinado en Medellín el 2 de julio de 1994, diez días después de marcar un autogol en el Mundial de Estados Unidos.

Ese episodio permanece como uno de los capítulos más dolorosos en la historia del fútbol colombiano y explica la sensibilidad con la que el país sigue observando cualquier amenaza contra un integrante de la selección nacional.

Mientras la Fiscalía recibe el llamado de la Federación para investigar lo ocurrido, Campaz permanece alejado de Colombia por razones de seguridad. Su mensaje, sin embargo, deja clara una idea: pese al desenlace del Mundial y a las amenazas recibidas, asegura que volvería a defender la camiseta de la selección "una y mil veces".