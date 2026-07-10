“Di todo lo que tenía dentro de la cancha”: Campaz rompe el silencio tras las amenazas y la Federación pide investigarlas

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“Di todo lo que tenía dentro de la cancha”: Campaz rompe el silencio tras las amenazas y la Federación pide investigarlas

Jáminton Campaz aseguró que "lo volvería a hacer una y mil veces por mi país" tras las amenazas recibidas por la eliminación de Colombia del Mundial 2026. La Federación Colombiana de Fútbol pidió a la Fiscalía investigar las intimidaciones contra el delantero.

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VANCOUVER (Canada), 08/07/2026.- Jaminton Campaz of Colombia scores his kick during the penalty shoot-out of the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Switzerland against Colombia, in Vancouver, Canada, 07 July 2026. (Suiza) EFE/EPA/BOB FRID

Aunque no existe relación entre ambos casos, las amenazas contra Jáminton Campaz (21) reavivaron en Colombia el recuerdo de Andrés Escobar, el defensor asesinado en Medellín el 2 de julio de 1994, diez días después de marcar un autogol en el Mundial de Estados Unidos. Foto Prensa Libre: EFE.

"Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos".

Con ese mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Jáminton Campaz respondió a las amenazas recibidas tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 y defendió su entrega con la selección nacional.

"Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país", escribió el atacante, quien quedó en el centro de la atención después de desperdiciar una ocasión clara de gol en la prórroga del partido frente a Suiza.

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Horas después de la publicación del futbolista, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar las amenazas contra Campaz e identificar y sancionar a sus responsables.

La Federación sale en defensa del jugador

En un comunicado, la FCF rechazó "de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad" del delantero de 26 años y expresó su respaldo a Campaz, su familia y al resto de la delegación colombiana.

Asimismo, pidió a la Fiscalía adelantar "con la mayor celeridad" las investigaciones necesarias para judicializar a quienes han intimidado al futbolista.

La Federación recordó que los jugadores de la selección representan al país con disciplina, profesionalismo y compromiso, por lo que ninguno debe ser objeto de amenazas por su desempeño dentro del terreno de juego.

El origen de las amenazas

Los ataques contra Campaz comenzaron después del partido de los octavos de final frente a Suiza.

En el minuto 114 de la prórroga, el delantero envió desviado un remate que pudo significar el gol de la clasificación para Colombia.

Tras el empate sin goles en los 120 minutos, la eliminatoria se resolvió desde el punto penal, donde Suiza se impuso 4-3 y avanzó a los cuartos de final.

En los días posteriores al encuentro, las críticas en redes sociales escalaron hasta convertirse en amenazas contra el futbolista

"Nunca faltó el amor por esta camiseta"

En su mensaje, Campaz insistió en que, pese a la frustración por la eliminación, nunca dejó de entregarse por la selección.

"Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país".

De acuerdo con la información conocida tras el Mundial, el jugador de Rosario Central decidió no regresar a Colombia para preservar su integridad y la de su familia.
Un llamado contra la violencia

La Federación también hizo un llamado para que las diferencias propias del deporte no se traduzcan en agresiones contra los futbolistas.

"El fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, nunca un escenario para el odio, la intimidación o la violencia", señaló el organismo.

Un recuerdo que sigue presente

Aunque no existe relación entre ambos casos, las amenazas contra Campaz reavivaron en Colombia el recuerdo de Andrés Escobar, el defensor asesinado en Medellín el 2 de julio de 1994, diez días después de marcar un autogol en el Mundial de Estados Unidos.

Ese episodio permanece como uno de los capítulos más dolorosos en la historia del fútbol colombiano y explica la sensibilidad con la que el país sigue observando cualquier amenaza contra un integrante de la selección nacional.

Mientras la Fiscalía recibe el llamado de la Federación para investigar lo ocurrido, Campaz permanece alejado de Colombia por razones de seguridad. Su mensaje, sin embargo, deja clara una idea: pese al desenlace del Mundial y a las amenazas recibidas, asegura que volvería a defender la camiseta de la selección "una y mil veces".

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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