Mundial 2026: España vuelve a enfrentar a la Francia de Mbappé 20 años después de la derrota ante Zidane

Veinte años después, la historia vuelve a poner frente a frente a España y Francia en un Mundial.

La Roja afrontará las semifinales del Mundial 2026 con la oportunidad de cambiar el desenlace del único antecedente mundialista entre ambas selecciones, la derrota por 3-1 sufrida en los octavos de final de Alemania 2006 ante la Francia liderada por Zinedine Zidane.

El equipo de Luis de la Fuente llega fortalecido tras eliminar a Bélgica en los cuartos de final, un triunfo que también tuvo un significado especial. Casi cuatro décadas después, España dejó atrás el recuerdo de México 1986, cuando los Diablos Rojos la eliminaron en una dramática tanda de penaltis.

Ahora, el reto es aún mayor: superar a una Francia que mantiene intacta su condición de favorita, aunque con un protagonista distinto.

De Zidane a Mbappé

El 27 de junio de 2006 quedó marcado como el único enfrentamiento entre España y Francia en una fase final de la Copa del Mundo.

La selección española comenzó ganando con un penalti convertido por David Villa, pero Francia reaccionó con autoridad. Franck Ribéry empató antes del descanso, Patrick Vieira culminó la remontada y Zinedine Zidane firmó el definitivo 3-1 en los minutos finales, en uno de los últimos grandes partidos de su carrera con la selección francesa.

Aquella victoria impulsó a Francia hasta la final de Alemania 2006, mientras España iniciaba el proceso que, cuatro años después, la llevaría a conquistar el Mundial de Sudáfrica.

Hoy la historia tiene nuevos protagonistas.

Francia ya no depende de Zidane, sino de Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid lidera el ataque francés con ocho goles en el Mundial 2026, comparte el liderato de la tabla de goleadores con Lionel Messi y suma 20 tantos en Copas del Mundo, a solo uno del récord histórico del argentino.

Semifinales del Mundial:



Francia vs España.



Partido que no se daba en un Mundial desde los octavos de final del 2006 (3-1 para la selección francesa).



Partidazo el martes a las 21:00 (CET). pic.twitter.com/9fbDtSi5x9 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 10, 2026

"SOMOS LAS DOS MEJORES SELECCIONES DEL MUNDIAL"



Lamine Yamal acerca del partido ante Francia por las semifinales del #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/AqzpUYNZMw — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

España también cambió de generación

La Roja tampoco es la misma.

Si hace dos décadas la responsabilidad recaía en figuras como David Villa, Xavi Hernández, Andrés Iniesta o Iker Casillas, hoy el liderazgo pasa por Rodri y por el desequilibrio de Lamine Yamal, convertido en una de las grandes revelaciones del fútbol mundial.

El extremo del Barcelona fue decisivo en la Eurocopa 2024 y vuelve a ser una de las principales armas ofensivas del conjunto español.

Una rivalidad que cambió de dueño

Aunque Francia ganó el único enfrentamiento mundialista entre ambos países, la tendencia reciente favorece a España.

La Roja derrotó 2-1 a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024, con goles de Lamine Yamal y Dani Olmo, antes de conquistar el título continental.

Un año después volvió a imponerse en la final de la Liga de Naciones, un vibrante 5-4 que confirmó el crecimiento del equipo dirigido por Luis de la Fuente frente a una de las grandes potencias del fútbol europeo.

𝐋’𝐄𝐒𝐏𝐀𝐆𝐍𝐄 𝐄𝐍 𝐃𝐄𝐌𝐈-𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 🔥



Nos Bleus sont fixés et défieront La Roja 🇪🇸 pour une place en finale de la Coupe du monde 🏆



🔜 Rendez-vous le 14 juillet à 21h00 ! 🗓️ pic.twitter.com/1wn8o2gbx3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 10, 2026

España ya cerró una cuenta pendiente

El camino hacia las semifinales dejó una señal simbólica para el conjunto español.

En los cuartos de final, La Roja eliminó a Bélgica 2-1 y, de alguna manera, cerró una vieja herida abierta desde México 1986, cuando los belgas avanzaron a semifinales tras imponerse en la tanda de penaltis.

El gol de Mikel Merino, favorecido por un error del portero suplente Ortwin De Wolf después de la lesión de Thibaut Courtois, permitió a España escribir un desenlace distinto al de hace casi 40 años.

Ese triunfo alimenta la ilusión de un equipo que ahora intentará hacer lo mismo frente a Francia.

🤯🇫🇷 FRANCIA ES SEMIFINALISTA DEL MUNDO POR TERCER MUNDIAL CONSECUTIVO.



La última vez que perdió un partido mano a mano mundialista en los 90 minutos fue en ¡2014! ante Alemania.



Increíble. 🚬 pic.twitter.com/Cl3gHehfTr — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 9, 2026

Una semifinal con aroma a revancha

Más allá del boleto a la final, el partido representa un nuevo capítulo en una rivalidad que ha marcado distintas generaciones del fútbol europeo.

España intentará confirmar el dominio que ha ejercido sobre Francia en los enfrentamientos recientes y, al mismo tiempo, saldar una deuda pendiente desde Alemania 2006.

Francia buscará mantener viva una tradición favorable en los Mundiales y apoyarse en el talento de Mbappé para alcanzar una nueva final.

Veinte años después de la Francia de Zidane, aparece la Francia de Mbappé. Y España vuelve a encontrarse frente al mismo desafío: derrotar a los galos en un Mundial para seguir soñando con la Copa del Mundo.