Mundial 2026: España y Bélgica vuelven a enfrentarse 40 años después del duelo de México 1986

España y Bélgica escribirán este viernes 10 de julio un nuevo capítulo de una rivalidad marcada por uno de los episodios más dolorosos de La Roja en las Copas del Mundo.

El Estadio Los Ángeles, albergará el duelo de cuartos de final, casi 40 años después de que los Diablos Rojos eliminaran a España en la misma instancia de México 1986.

Aquel encuentro, disputado el 22 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, terminó 1-1 después de 120 minutos. Jan Ceulemans adelantó a Bélgica en el minuto 35 y Juan Señor igualó en el 85, por lo que la clasificación tuvo que resolverse en los penales.

Bélgica convirtió sus cinco lanzamientos y Jean-Marie Pfaff detuvo el remate de Eloy Olalla para sellar el triunfo por 5-4 y el primer pase de los Diablos Rojos a unas semifinales mundialistas.

La parada que convirtió a Pfaff en leyenda

Cuatro décadas después, Pfaff recuerda aquella atajada como uno de los momentos que marcaron su carrera, según una publicación de FIFA.

El exguardameta del Bayern de Múnich llegó al Mundial de México después de una operación y tres meses de recuperación. Tras volver a las canchas, ganó la liga y la copa alemana antes de disputar el torneo en el que fue reconocido como el mejor portero.

“Yo solo estaba haciendo mi trabajo, pero, por supuesto, estaba muy feliz. En Bélgica, todos pensaban que España iba a ganar”, recordó Pfaff.

El exfutbolista explicó que su fortaleza en los penales no dependía únicamente de los reflejos, sino también de la concentración y de la capacidad para interpretar al lanzador.

Ahora considera que Thibaut Courtois puede desempeñar un papel decisivo en el nuevo enfrentamiento y sitúa las posibilidades de ambas selecciones en un 50-50.

“En el futbol, nunca está todo acabado hasta que el árbitro lo dice. Bélgica puede ganar, España puede ganar”, afirmó.

España domina desde 1986

La derrota de Puebla fue la última de España frente a Bélgica.

Desde entonces, La Roja permanece invicta en sus últimos ocho enfrentamientos ante los Diablos Rojos y ganó los cinco más recientes.

En total, las dos selecciones se han enfrentado 23 veces, con 12 victorias españolas, seis triunfos belgas y cuatro empates. El duelo de este viernes será el número 24.

España llega a los cuartos de final después de vencer 1-0 a Portugal con un gol de Mikel Merino en el descuento. Bélgica, por su parte, goleó 4-1 a Estados Unidos para asegurar su clasificación.

Realmente sorprendido con el perfecto español de Romelu Lukaku.



8 idiomas habla: inglés, francés, portugués, italiano, neerlandés flamenco, español, lingala y suajili.



Siempre he pensado que si pudiera tener un don elegiría hablar todos los idiomas del mundo.



Molaría eh 🫪 pic.twitter.com/6ABQQi3Of8 — Lluís Bou Morera (@lluis7bou) July 10, 2026

Lukaku pide un partido perfecto

Pese al historial favorable a España, Romelu Lukaku rechazó que Bélgica llegue derrotada antes de jugar.

“Si hemos llegado a este nivel no vamos a jugar para perder e irnos a casa. Se trata de una etapa muy importante, contamos con el talento necesario y tenemos que estar perfectos”, afirmó el delantero.

Lukaku describió a España como una selección completa, fuerte y con futbolistas inteligentes, pero aseguró que los Diablos Rojos tienen los recursos físicos y futbolísticos para competir.

“Estamos muy bien preparados y tenemos los recursos para hacerles frente. Estamos muy bien de salud física y mental para encarar este desafío”, agregó.

📸⚽ Un recuerdo antes de un nuevo capítulo



La última vez que España y Bélgica se enfrentaron en una Copa del Mundo fue en Italia 1990. Aquella tarde, La Roja se impuso 2-1 en la fase de grupos gracias a un doblete de Míchel. pic.twitter.com/J659FKE7uU — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) July 9, 2026

Rudi García reconoce el favoritismo español

El seleccionador belga fue todavía más directo al valorar la dificultad del encuentro.

“España es una selección más fuerte que nosotros”, admitió Rudi García.

Sin embargo, advirtió que Bélgica no se limitará a defender.

“No vamos a defender solo; si lo hacemos, nos eliminarán. Podemos marcar goles y lo hemos demostrado. Muchos consideran que nos van a eliminar, pero yo confío mucho en nosotros, en que estaremos en semifinales”, señaló.

García confirmó que Kevin De Bruyne está disponible para el partido, luego de perderse el encuentro contra Estados Unidos por molestias físicas. Amadou Onana será la principal baja de Bélgica.

"MUCHOS PIENSAN QUE NOS VAN A ELIMINAR, PERO NOSOTROS CONFIAMOS EN NUESTRO POTENCIAL"



🇧🇪 Rudi García, DT de Bélgica, en la previa del partido de cuartos de final contra España. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup #DSPORTSNoticiasNite pic.twitter.com/L8Ii050zY2 — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

Dos estilos y un boleto a semifinales

España basa su juego en la posesión, la presión alta y las rotaciones en el mediocampo, con Rodri como eje y Lamine Yamal como principal amenaza por la banda derecha.

Bélgica apuesta por las transiciones rápidas y el poder físico de Lukaku, además de la movilidad de Charles De Ketelaere y la capacidad de Courtois para sostener al equipo en momentos de presión.

Casi cuatro décadas después de aquella tanda en Puebla, España buscará dejar atrás uno de sus recuerdos más amargos, mientras Bélgica intentará repetir la noche que convirtió a Pfaff en leyenda.