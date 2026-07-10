Desplome de precios: por qué las entradas de los cuartos de final del Mundial bajaron hasta un 62%

Fútbol Internacional

Desplome de precios: por qué las entradas de los cuartos de final del Mundial bajaron hasta un 62%

Rodeado de polémica al inicio por sus altos precios, el Mundial ahora ha registrado una baja en el costo de sus entradas para los cuartos de final hasta un 62%.

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Aficionados siguen el partido españa Bélgica

Numerosas personas siguen desde una pantalla del partido del Mundial 2026 entre España y Bélgica, este viernes en las instalaciones del Mad Cool Festival, en Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE)

Incluso antes de que comenzara, el Mundial 2026 ya estaba envuelto en polémicas por el precio de las entradas, que muchos aficionados denunciaron como excesivamente alto, además de registrarse casos de supuestas estafas.

La situación llegó a tal punto que las fiscalías de estados como Nueva York, Nueva Jersey y Texas iniciaron investigaciones contra la FIFA al señalarla de inflar artificialmente los precios de las entradas.

Ahora, el panorama parece ser otro, ya que desde que comenzaron los cuartos de final de la Copa del Mundo se ha observado una reducción considerable en el precio de las entradas, con caídas de hasta el 62%.

Infobae cita datos de TicketData, según los cuales los precios de las entradas para los cuartos de final cayeron entre el 41% y el 62%.

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¿Los motivos? Las eliminaciones de selecciones con grandes cantidades de aficionados, como los anfitriones México y Estados Unidos, además de otras muy populares, como Portugal, Colombia y Brasil.

El descenso de los precios, según Infobae, comenzó desde los octavos de final, ya que tres días después de definirse esa ronda los costos se redujeron hasta un 50.4%.

Infobae, que cita datos de la plataforma SeatGeek, toma como ejemplo el partido de este 10 de julio entre España y Bélgica, cuyas entradas pasaron de costar US$3 mil 363 a US$1 mil 307.

Otro factor que contribuyó al desplome de los precios fue el aspecto geográfico, ya que las selecciones que disputan los cuartos de final y las que ya avanzaron a las semifinales pertenecen a países cuyas aficiones se encuentran lejos de las sedes.

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Un caso que llamó especialmente la atención, según Infobae, fue el de los partidos entre México e Inglaterra y Brasil ante Noruega.

TicketData afirma que esos resultados abrían la posibilidad de un partido de cuartos de final entre Brasil y México, lo que elevó el precio de las entradas hasta US$3 mil 991.

Sin embargo, México y Brasil fueron eliminados del torneo y el interés de los aficionados latinoamericanos disminuyó, al punto de que una entrada pasó a costar US$1 mil 813.

Lea también: Mundial 2026: la lesión de Courtois y el error de Lammens que eliminaron a Bélgica

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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