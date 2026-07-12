Laporta confirma la oferta del Barcelona por Julián Álvarez y descarta la salida de Raphinha

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Laporta confirma la oferta del Barcelona por Julián Álvarez y descarta la salida de Raphinha

El presidente azulgrana aseguró que la propuesta al Atlético de Madrid tiene fecha de caducidad y destacó la importancia del brasileño en el equipo.

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GR7028. KANSAS (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Julián Alvarez de Argentina celebra un gol este sábado, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Suiza en el estadio Arrowhead de Kansas (EE.UU.). EFE/ Kenneth Fernández

Julián Álvarez es pretendido por el FC Barcelona, luego de que el argentino anunciara que no quiere continuar en el Atlético de Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE).

Joan Laporta, presidente del Barcelona, aseguró este domingo a su llegada a Dallas que la oferta que su club ha hecho al Atlético de Madrid por el argentino Julián Álvarez no es 'sine die' y que, pese a todos los fichajes de delanteros que ha hecho la entidad, cuentan con el brasileño Raphinha.

Laporta, que llega a Dallas para apoyar a la selección española que el martes se enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial 2026, hizo un repaso de la actualidad azulgrana, incluidos los fichajes del inglés Anthony Gordon y el alemán Karim Adeyemi.

Sobre el interés por fichar a Julián Álvarez, aseguró que han hecho una oferta al Atlético de Madrid, pero que tendrá fecha de caducidad. "No vamos a estar bailando la música de nadie, vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta, pero esa oferta no es 'sine die' y, en su momento, diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta", dijo el presidente barcelonista, que no quiso desvelar el monto de la posible operación.

"Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador (Hansi Flick) y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y mantenemos la oferta, a pesar de que es una oferta de una cuantía muy importante", indicó.

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"La última vez que estuve hablando con Miguel Ángel Gil (consejero delegado del Atlético), hablamos muy claro y muy bien. Entiendo que tenemos muy buena relación con ellos. Hubo al principio una confusión en cuanto a la oferta que hicimos y se lo aclaré. Nosotros no hemos presionado más, solo le dije que, a partir del momento en que tengan alternativa, esa oferta estaba vigente y se quedó ahí, no ha evolucionado más allá", añadió.

Además, Laporta aseguró que el club aún cuenta con el brasileño Raphinha. "No tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça. Al revés, Raphinha es un jugador puntual en nuestro equipo. Sabéis que con la incorporación de Gordon y de 'Ade' estamos reforzando mucho la delantera, pero no quiere decir que nos vayamos a desprender de Raphinha, que es un jugador clave para nosotros".

El dirigente dijo que están "muy ilusionados con Adeyemi, que es un jugador que hace tiempo" que les "agradaba". "Tiene un juego precioso, muy rápido y hay que apuntar de una forma sobresaliente el fichaje a Deco, que ha hecho un gran trabajo", destacó.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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