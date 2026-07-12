Joan Laporta lanza un ultimátum a Julián Álvarez en pleno Mundial: “no es una oferta infinita”

Joan Laporta se pronunció sobre el posible fichaje de Julián Álvarez y dejó claro que el Barcelona no esperará indefinidamente por el delantero argentino. El presidente azulgrana aseguró que el club ya presentó una oferta, pero advirtió que tiene un plazo.

"No vamos a estar bailando la música de nadie. Aquí el ritmo lo marcamos nosotros. Hemos hecho una oferta, pero no es una oferta sine die, no es una oferta infinita. Veremos hasta cuándo se mantiene vigente", afirmó Laporta. Además, elogió al atacante: "Nos gusta mucho y creo que es un grandísimo jugador".

Las declaraciones llegaron horas después de la brillante actuación de Álvarez en los cuartos de final del Mundial 2026. Con el partido 1-1 ante Suiza en la prórroga, el delantero sacó un potente derechazo desde unos 25 metros que se incrustó en el ángulo de Gregor Kobel para poner el 2-1.

El gol encaminó la clasificación de Argentina a las semifinales y es considerado por muchos como el mejor del Mundial 2026. Más tarde, Lautaro Martínez marcó el 3-1 definitivo para asegurar el pase de la Albiceleste a la siguiente ronda.

El futuro de Julián Álvarez sigue siendo uno de los grandes temas del mercado de fichajes. El Atlético de Madrid insiste en que el delantero no está en venta, mientras que el Barcelona mantiene su interés por incorporarlo.

Desde Inglaterra, el Arsenal volvió a interesarse en La Araña como alternativa ante las dificultades para concretar su fichaje por el Barcelona. Sin embargo, el atacante tendría como prioridad continuar su carrera en España.

Mientras su futuro sigue sin definirse, Álvarez llega en un gran momento futbolístico. Su gol ante Suiza confirmó el nivel que atraviesa y lo convirtió en una de las figuras de Argentina en el Mundial 2026.

Ahora, el delantero tendrá una nueva oportunidad de brillar cuando la Albiceleste enfrente a Inglaterra este miércoles en las semifinales del Mundial 2026, en Atlanta, con el mercado de fichajes pendiente de cada uno de sus pasos.