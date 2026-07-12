“Siento que nos robaron”: padre de Haaland estalla contra el árbitro tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026

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“Siento que nos robaron”: padre de Haaland estalla contra el árbitro tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026

Alfie Haaland cuestionó el arbitraje del francés Clément Turpin tras la derrota de Noruega ante Inglaterra, mientras la FIFA defendió la validez del empate inglés con un video y los datos del balón.

NOTA POR EFE

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GR6026. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Erling Haaland de Noruega reacciona este sábado, al finalizar un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Boal

Erling Haaland de Noruega tuvo una destacada participación en su primera Copa del Mundo. (Foto Prensa Libre: EFE).

Alfie Haaland, padre del delantero noruego Erling Haaland, expresó su indignación en la red social X por la actuación del árbitro francés Clément Turpin en el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra y aseguró que tuvo la sensación de que les habían "robado".

La selección de Noruega quedó eliminada del Mundial 2026 pese a adelantarse en el marcador en el minuto 36.

Jude Bellingham firmó un doblete para Inglaterra. Marcó su primer gol poco antes del descanso y el 1-2 definitivo en la prórroga (m.93) de un duelo no exento de polémica arbitral.

Las cámaras de Fox captaron un supuesto rebote del balón en el cable de la sky cam en el origen de la jugada que desembocó en el empate de Inglaterra.

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GR6026. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Erling Haaland (i) de Noruega saluda a Jude Bellingham de Inglaterra este sábado, al finalizar un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Boal

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La FIFA emitió un comunicado para aclarar lo ocurrido: "Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el balón no mostró ningún pico en el latido del balón cuando estaba en el aire y, por lo tanto, no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón". Además, adjuntó un video para respaldar su explicación.

Esa acción y otras decisiones desataron la polémica en las redes sociales, a la que se unió Alfie Haaland, quien cargó contra el árbitro francés.

"Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial, pero siento que hoy nos robaron", afirmó Alfie.

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