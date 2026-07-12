“Siento que nos robaron”: padre de Haaland estalla contra el árbitro tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026

Alfie Haaland, padre del delantero noruego Erling Haaland, expresó su indignación en la red social X por la actuación del árbitro francés Clément Turpin en el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra y aseguró que tuvo la sensación de que les habían "robado".

La selección de Noruega quedó eliminada del Mundial 2026 pese a adelantarse en el marcador en el minuto 36.

Jude Bellingham firmó un doblete para Inglaterra. Marcó su primer gol poco antes del descanso y el 1-2 definitivo en la prórroga (m.93) de un duelo no exento de polémica arbitral.

Las cámaras de Fox captaron un supuesto rebote del balón en el cable de la sky cam en el origen de la jugada que desembocó en el empate de Inglaterra.

La FIFA emitió un comunicado para aclarar lo ocurrido: "Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el balón no mostró ningún pico en el latido del balón cuando estaba en el aire y, por lo tanto, no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón". Además, adjuntó un video para respaldar su explicación.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Esa acción y otras decisiones desataron la polémica en las redes sociales, a la que se unió Alfie Haaland, quien cargó contra el árbitro francés.

"Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial, pero siento que hoy nos robaron", afirmó Alfie.