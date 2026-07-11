Mundial 2026: Argentina e Inglaterra vuelven a cruzarse en una rivalidad que nació antes de Maradona

Pocas selecciones pueden presumir de un historial tan cargado de episodios inolvidables. Desde Chile 1962 hasta Corea-Japón 2002, cada enfrentamiento entre argentinos e ingleses dejó una historia distinta: una polémica arbitral, un gol que cambió la historia, una expulsión decisiva o una definición por penales.

Ahora, 24 años después de su último cruce mundialista, volverán a encontrarse con un boleto a la final en juego.

Una rivalidad que nació antes de Maradona. El primer capítulo se escribió en Chile 1962, cuando Inglaterra venció 3-1 a Argentina en la fase de grupos. Cuatro años más tarde, en el Mundial de 1966, los ingleses eliminaron 1-0 a la Albiceleste en unos cuartos de final que quedaron marcados por la expulsión del capitán Antonio Rattín.

Aquel episodio trascendió el resultado. Las dificultades para comunicarse entre el árbitro alemán Rudolf Kreitlein y el futbolista argentino contribuyeron a acelerar la adopción internacional de las tarjetas amarilla y roja, introducidas oficialmente por la FIFA en el Mundial de México 1970.

México 1986 cambió la historia

Ningún partido definió tanto esta rivalidad como el disputado en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

Diego Armando Maradona marcó primero con la célebre "Mano de Dios" y, apenas cuatro minutos después, firmó el "Gol del Siglo", elegido por la FIFA como el mejor gol del siglo XX, tras recorrer más de medio campo y dejar atrás a cinco rivales antes de vencer al portero Peter Shilton.

Argentina ganó 2-1 y terminó conquistando la Copa del Mundo. Aquel encuentro convirtió esta serie en una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol internacional y dejó dos de las imágenes más recordadas en la historia de los Mundiales.

40 AÑOS DESPUÉS, INGLATERRA VUELVE AL AZTECA.



Su último recuerdo en ese estadio: la “Mano de Dios” de Maradona en los cuartos de final del Mundial de 1986. Aquella tarde quedó marcada para siempre en la historia. pic.twitter.com/eCffS9rEKM — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 1, 2026

Beckham, Owen y los penales

La rivalidad volvió a escribir otro capítulo inolvidable en Francia 1998.

Michael Owen marcó uno de los goles más recordados de su carrera, pero la expulsión de David Beckham terminó condicionando el partido. El empate 2-2 se resolvió en la tanda de penales, donde Argentina avanzó 6-5 para instalarse en los cuartos de final.

Cuatro años después, en Corea-Japón 2002, Inglaterra obtuvo su última victoria mundialista sobre la Albiceleste gracias a un penal convertido por Beckham, que encontró así una revancha personal tras lo ocurrido cuatro años antes.

Desde entonces, ambas selecciones no habían vuelto a cruzarse en una Copa del Mundo.

Na Copa de 2002, a Inglaterra venceu a Argentina por 1-0 na segunda rodada da fase de grupos. JOGAÇO.



Gol de David Beckham de pênalti. pic.twitter.com/4Em8743m5V — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) July 12, 2026

Una semifinal marcada por otra generación

Aunque el historial aporta un contexto ineludible, el escenario actual responde a otra realidad.

Argentina llega como vigente campeona del mundo y mantiene la base del equipo que conquistó Catar 2022. Lionel Messi continúa como su gran referente, acompañado por una generación consolidada con Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, atraviesa uno de sus mejores ciclos recientes. Jude Bellingham lidera a una selección que también cuenta con Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden y Declan Rice, y que vuelve a instalarse entre las cuatro mejores del torneo.

¿Diego Armando Maradona fue campeón del mundo en un torneo en el que dejó en el camino a Inglaterra? Pues Lionel Messi ya fue campeón del mundo y, ahora, tendrá la oportunidad de enfrentar a Inglaterra en las semifinales de una Copa del Mundo. Los argentinos soñaban con este… pic.twitter.com/POmcxI66jW — Invictos (@InvictosSomos) July 12, 2026

Cinco antecedentes y una historia compartida

Hasta antes de la semifinal de Atlanta, ambos equipos se enfrentaron cinco veces en la Copa del Mundo:

Chile 1962: Inglaterra 3-1 Argentina.

Inglaterra 1966: Inglaterra 1-0 Argentina.

México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra.

Francia 1998: empate 2-2; Argentina avanzó 6-5 en penales.

Corea-Japón 2002: Inglaterra 1-0 Argentina.

En esos cinco enfrentamientos, Inglaterra ganó tres partidos, Argentina uno y otro terminó empatado, aunque la Albiceleste avanzó en la definición desde los once metros.

El sexto capítulo

Las generaciones cambian y los protagonistas también. Sin embargo, pocas rivalidades han conservado el mismo peso histórico durante más de seis décadas.

Atlanta no será solo la sede de una semifinal del Mundial 2026. Será el escenario del sexto capítulo de una historia que comenzó antes de Maradona, alcanzó su punto más alto con la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", y que ahora tendrá nuevos protagonistas en Lionel Messi, Jude Bellingham, Lionel Scaloni y Thomas Tuchel.

El pase a la final estará en juego, pero también la oportunidad de añadir una nueva página a una de las rivalidades más emblemáticas que ha conocido la Copa del Mundo.