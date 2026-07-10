“Con el VAR me habrían mandado repetir el penalti”: Jean-Marie Pfaff revive el España-Bélgica de México 1986

Jean-Marie Pfaff no ha olvidado aquella tarde del 22 de junio de 1986 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Se disputada el Mundial de México entre figuras como Diego Maradona.

En una entrevista concedida al diario español AS, el legendario exportero belga revivió la tanda de penaltis que clasificó a Bélgica a las semifinales del Mundial de México y eliminó a España, un recuerdo que vuelve a cobrar vigencia ahora que ambas selecciones se reencontrarán en los cuartos de final del Mundial 2026.

A casi cuatro décadas de aquella histórica clasificación, el héroe de los Diablos Rojos no duda en señalar cuál puede ser la principal fortaleza de Bélgica en esta nueva cita: Thibaut Courtois.

Courtois, el heredero bajo los tres palos

Pfaff aseguró a AS que Bélgica vuelve a contar con el mejor guardameta del mundo, una condición que, a su juicio, puede inclinar una eliminatoria tan equilibrada como la que disputará frente a España.

El exarquero destacó la serenidad, la personalidad y la experiencia del portero del Real Madrid, acostumbrado a responder en los partidos de máxima exigencia tanto con su club como con la selección belga.

Para Pfaff, Courtois representa hoy lo que él significó para Bélgica en México 1986: un futbolista capaz de cambiar el destino de una eliminatoria con una sola intervención.

Jean-Marie Pfaff 🇧🇪 early 1980s pic.twitter.com/hLDqes2r7U — Fussball Geekz (@fussballgeekz) April 1, 2026

También sale en defensa de Unai Simón

Pese a su respaldo incondicional a Courtois, el histórico guardameta belga también elogió al español Unai Simón.

En declaraciones a AS, afirmó que no entiende las dudas que han surgido en España sobre la titularidad del portero del Athletic Club y lo calificó como un "magnífico guardameta".

A su juicio, la selección española tiene plenamente cubierta una de las posiciones más importantes del campo.

Jean-Marie Pfaff en un Mundial. pic.twitter.com/BDr8Vefkv3 — Javi Roldán (@JaviHipo) May 29, 2026

El penalti que todavía recuerda

La conversación inevitablemente regresó a Puebla. Tras el empate 1-1 en los 120 minutos, Bélgica convirtió sus cinco lanzamientos desde el punto penal y Pfaff detuvo el disparo de Eloy Olaya para sellar la clasificación.

Con el paso de los años, el exportero hizo una confesión que hoy resulta inevitable en tiempos del VAR. Reconoció que se adelantó antes de la ejecución del penalti. "Tenía los dos pies fuera de la línea".

Entre risas, admitió que con la reglamentación actual aquel lanzamiento probablemente habría tenido que repetirse.

Más allá de la anécdota, Pfaff confesó que suele pensar en Eloy Olaya. Recordó que entonces era un futbolista muy joven y expresó su deseo de que aquel fallo no condicionara el resto de su carrera deportiva.

Con el paso del tiempo, aseguró, se aprende que existen cosas mucho más importantes que el futbol.

Feliz cumpleaños para el simpatico de Jean-Marie Pfaff. 🇦🇷⚽️🇧🇪 pic.twitter.com/84GyJokzra — DALE10 (@DALEDIEZ10) December 4, 2024

España sigue siendo favorita

El exportero no esconde que considera a España una de las principales candidatas a conquistar el Mundial 2026.

Sin embargo, explicó que el equipo dirigido por Luis de la Fuente ha evolucionado respecto de otras generaciones y depende menos del tradicional juego de posesión, una característica que, en su opinión, puede favorecer a Bélgica. Aun así, evitó hablar de un favorito absoluto.

Para Pfaff, la eliminatoria está completamente abierta y la sitúa en un 50-50, convencido de que Bélgica ha crecido con el paso de las semanas y ya nadie debería subestimar sus opciones.

Un grupo fortalecido

Pfaff también consideró que el contexto vivido por Bélgica durante el torneo terminó fortaleciendo al vestuario. Según explicó en su entrevista con AS, toda la polémica generada alrededor del partido frente a Estados Unidos reforzó el espíritu competitivo del grupo y alimentó la sensación de que el equipo debía responder unido ante la adversidad.

Ese carácter colectivo, afirmó, será indispensable para intentar superar a una selección española que llega con la etiqueta de favorita.

Casi 40 años después de aquella inolvidable tanda de penaltis en Puebla, Bélgica volverá a enfrentarse a España con un nuevo protagonista bajo los tres palos.

Pfaff escribió una de las páginas más importantes del futbol belga en 1986. Ahora confía en que Courtois tenga la oportunidad de escribir la siguiente.