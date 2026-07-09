¿Quién será campeón del Mundial? la predicción de Mhoni Vidente sobre el ganador de la copa del Mundo

Mhoni Vidente siempre ha generado reacciones en redes sociales por sus predicciones sobre asuntos de toda índole, tanto internacionales como relacionados con la astrología.

Ahora, la vidente ha puesto su atención en el Mundial del 2026 y recientemente se volvió viral al dar su predicción sobre quién será el campeón de esta edición de la Copa del Mundo.

De acuerdo con el medio TVNotas, Mhoni fue entrevistada en una reciente transmisión en vivo sobre lo que podría ocurrir en este Mundial, cuando en estos días se definen los semifinalistas del torneo.

Como preámbulo, Mhoni Vidente afirmó que Francia ganaría a Marruecos, lo que ocurrió este 9 de julio, cuando los europeos se impusieron 2-0 con goles de Mbappé y Dembelé.

"Yo me voy con Francia. Me encanta Marruecos, pero Mbappé cambia completamente el sentido del partido. Diferencia de dos goles", dijo la vidente.

Con relación al partido entre España y Bélgica, la vidente se decantó por "La Roja".

"Le voy a España, diferencia de un gol. España siempre juega así", afirmó.

Respecto de los otros partidos, la vidente dio como vencedores a Inglaterra sobre Noruega y a Argentina sobre Suiza.

Ahora, con respecto a quién será el campeón del mundo, Mhoni Vidente aseguró que, aunque Argentina llegará lejos, no la ve como ganadora de la Copa del Mundo.

"Argentina no. El ganador va a quedarse en Europa. Hay mucha polémica por lo que pasó en el partido de la albiceleste contra Egipto. Argentina está desgastada, no le va a alcanzar para llegar", dijo Mhoni.

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