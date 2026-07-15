Pedro Porro: el mejor jugador de España ante Francia y la historia detrás de su gol

Pedro Porro fue una de las figuras de la victoria de España por 2-0 sobre Francia en las semifinales del Mundial 2026. El lateral derecho firmó una actuación sobresaliente, fue determinante tanto en defensa como en ataque y fue elegido mejor jugador del partido, con lo que contribuyó de manera decisiva a que la selección española asegurara su boleto a la final.

Desde el inicio del encuentro, disputado en un estadio repleto y con un ambiente espectacular, España mostró personalidad y control del balón frente a una selección francesa que llegaba como una de las favoritas al título. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente impuso su estilo de juego, presionó alto, cerró espacios y evitó que las principales figuras francesas encontraran comodidad en el terreno.

Pedro Porro fue una pieza clave en ese planteamiento. Además de realizar un destacado trabajo defensivo por la banda derecha, donde controló las incursiones ofensivas de Francia, el lateral representó un peligro constante en ataque gracias a sus incorporaciones. Su esfuerzo tuvo recompensa cuando marcó uno de los goles de España, una anotación decisiva para encaminar la clasificación a la final.

Tras el encuentro, el futbolista español reveló que el gol tuvo un significado especial, ya que lo dedicó a su hijo, quien no pudo asistir al estadio debido a problemas de salud. “Una mezcla de emociones, porque no ha podido estar aquí y justo su papi mete el gol, poder dedicárselo a él y seguramente que mañana estará un poquito mejor”, expuso en la zona mixta.

El partido fue disputado durante gran parte del primer tiempo. Francia intentó reaccionar con llegadas peligrosas lideradas por sus atacantes, pero se encontró con una defensa española sólida y un bloque compacto que apenas concedió oportunidades claras. España aprovechó mejor sus momentos, mostró eficacia en los metros finales, tomó ventaja en el marcador y administró el resultado con inteligencia.

Porro también explicó que gran parte de su familia no pudo acompañarlo en el estadio durante una de las noches más importantes de su carrera, aunque sintió el respaldo de todos desde la distancia. “Quería mirar a la grada, solo estaba mi mujer, mi suegro y mi fisio, no están mis padres ni los niños. Sé que desde la tele me está apoyando toda España, toda Extremadura y mi familia que está allí. No habría sido posible sin ellos”, añadió.

El defensor, consolidado como una pieza fundamental en el esquema de la selección española durante la Copa del Mundo, destacó la confianza que siempre ha tenido en sus capacidades y valoró el respaldo recibido del cuerpo técnico y de sus compañeros. “Creo mucho en mí. Yo no tengo que demostrar nada a nadie. Sé lo que vengo trabajando, con humildad, desde bien chiquitito. No me imaginaba ni en mis mejores sueños hacer este Mundial que estoy haciendo. Es también gracias a mis compañeros y al ‘míster’, con la confianza que me ha dado desde que debuté en la sub-21 y muy feliz por eso”, recordó.

⭐️ Pedro Porro, el MVP de la noche



❤️‍🩹 Su gol y una dedicatoria muy especial



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Además del aporte ofensivo, Porro destacó el trabajo defensivo de España frente a una selección francesa que contaba con varias figuras en ataque. La Roja mantuvo su portería imbatida al neutralizar los intentos franceses durante los 90 minutos y firmó una de sus actuaciones más completas del torneo.

El equipo español dominó varios tramos del encuentro, controló la posesión cuando fue necesario y supo sufrir en los momentos de mayor presión para sellar su clasificación a la final de la Copa del Mundo. “Muy feliz porque dejamos la portería a cero. Sabíamos que era un partido importante en ese aspecto. Yo creo que principalmente teníamos que fortalecer la defensa, porque sabemos que Francia tiene muy buenos jugadores y muy feliz, porque el equipo estuvo muy bien tanto defensivamente como atacando y esto es de todos”, declaró.

La actuación de Porro fue reconocida por la organización como la mejor del partido, gracias a su despliegue físico, su influencia en ambas áreas y su liderazgo dentro del terreno de juego. Su rendimiento confirmó el gran momento que atraviesa durante el Mundial, donde ha sido uno de los futbolistas más destacados de la selección española.

18 pases de portería a portería, asistencia y gol de Porro para el 0-2.



Nada más que añadir. pic.twitter.com/thzs62KV08 — Alvaro Gotxi (@agotxi) July 15, 2026

Ahora, España espera rival para la final del Mundial, que saldrá del duelo entre Argentina e Inglaterra. Sin embargo, Porro aseguró que en el plantel no existe preferencia por ningún adversario y que la prioridad será llegar en las mejores condiciones al encuentro que definirá al próximo campeón del mundo.

“Ya a este punto que llegas en esta Copa del Mundo cualquier selección es de las mejores del mundo. Será también una gran semifinal este miércoles y desearle lo mejor a las dos. Nosotros nos enfocamos en recuperar venga quien venga y nos vemos en la final”.

Con una actuación memorable frente a Francia, un gol dedicado a su hijo, una destacada labor defensiva y el reconocimiento como mejor jugador del partido, Pedro Porro se consolidó como uno de los protagonistas de la selección española en el Mundial 2026 y buscará coronar su torneo con el título en la final.