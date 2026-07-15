Mundial 2026: De la Fuente confiesa qué rival le gustaría enfrentar en la gran final

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, desveló luego de ganarle a Francia en la semifinal del Mundial que le gustaría jugar la final, el domingo, con Argentina, por la amistad que lo une con el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni.

De la Fuente que dio clase a Scaloni cuando estaba sacando el título de entrenador en el curso de la Real Federación Española de Futbol, afirmó en conferencia de prensa que cualquiera de los dos, Inglaterra o Argentina, será muy duro, porque las dos semifinales podían ser "una final anticipada".

"Me haría ilusión jugar contra Argentina, por la amistad que tengo con Scaloni, pero Inglaterra será también un rival durísimo. Hemos llegado a semifinales las cuatro mejores, por primera vez en la historia", remarcó.

De la Fuente dijo estar sorprendido "de lo que es capaz su equipo", elogió la actitud de sus jugadores y dijo que están deseando ya jugar la final del Mundial 2026, este domingo, porque no se conforman.

"Me sorprendo de lo que es capaz de hacer este equipo y el margen de mejora es infinito. Esto no es casualidad: es talento, trabajo, sacrificio, superación y sabíamos que teníamos que ir mejorando poco a poco durante el torneo. Estamos en un momento fantástico", indicó.

Además, elogió a su plantilla: "No ha habido ni un problema en 47 días, nunca he visto un compromiso así en ningún equipo". También aseguró: "Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero ellos se encontraban con el mejor equipo del mundo", aseguró.

"Para mí, el futbolista español es el que mejor interpreta el juego del mundo, y eso es un logro de los entrenadores y los clubes españoles. Estamos felices, pero no nos conformamos con esto", agregó el estratega español.

Aun reconociéndose admirador del exseleccionador español Luis Aragonés, que decía que las finales son para ganarlas, De la Fuente se desmarcó de esa afirmación.

"Lo que viene es más difícil y estamos deseando jugar la final. Pero la final es para jugarla, no me van las frases literarias. ¡Cómo no vas a estar feliz de disputar una final! Luego ganarla o no... hay un contrario. Yo valoro mucho el recorrido y eso nos hace ser muy fuertes y poner en valor lo que uno consigue", aseveró.