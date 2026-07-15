Las tres estadísticas que ilusionan a España con ganar el Mundial 2026

La selección de España aseguró su presencia en la final de la Copa Mundial 2026 tras dejar en el camino a Francia en las semifinales. El resultado también eliminó a los actuales subcampeones del torneo y alimentó la ilusión de los aficionados de La Roja de conquistar su segundo título mundial.

A la espera del desenlace de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, existen tres curiosos registros históricos que favorecen las aspiraciones del equipo dirigido por Luis de la Fuente. Aunque las estadísticas no ganan partidos, han sido una constante en la historia de las Copas del Mundo.

El primer dato está relacionado con el Balón de Oro. Desde la creación del Mundial, ninguna selección que ha contado entre sus filas con el vigente ganador del prestigioso galardón ha logrado levantar el trofeo. El actual Balón de Oro es el francés Ousmane Dembélé, pero Francia quedó eliminada en semifinales a manos de España, por lo que esa tendencia se mantiene intacta.

La segunda estadística apunta directamente a Inglaterra. Ningún país ha conquistado una Copa del Mundo bajo la dirección de un entrenador extranjero. Los ingleses son dirigidos por el alemán Thomas Tuchel, quien asumió el cargo en enero del 2025 y ahora busca romper una tradición que ha perdurado a lo largo de la historia del torneo.

La tercera involucra a Argentina. Ninguna selección que haya iniciado una Copa del Mundo como líder del ranking Fifa ha conseguido coronarse campeona. La Albiceleste comenzó el Mundial 2026 en la primera posición de la clasificación mundial, por lo que también debe enfrentarse a esa particular marca histórica.

Con Francia ya eliminada y con Inglaterra y Argentina disputando el último boleto a la final, una de esas dos selecciones también quedará fuera de la carrera por el título. Mientras tanto, España observa el panorama con optimismo, respaldada por unas estadísticas que alimentan el sueño de volver a reinar en el fútbol mundial, algo que no consigue desde Sudáfrica 2010.

Ahora será el turno de La Roja de demostrar sobre el terreno de juego que los números pueden convertirse en realidad cuando dispute la final del próximo 19 de julio en el estadio MetLife, de Nueva Jersey.