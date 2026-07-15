“No hay amigos”: la advertencia de Ezri Konsa al “Dibu” Martínez antes de la semifinal entre Inglaterra y Argentina

La semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina promete emociones dentro y fuera del terreno de juego. En la antesala del encuentro, que se disputará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, el defensa inglés Ezri Konsa dejó claro que su amistad con el guardameta argentino Emiliano "Dibu" Martínez, compañero suyo en el Aston Villa, quedará completamente de lado durante los 90 minutos.

"No he hablado con él. Seguro que mañana será bonito verlo después de mucho tiempo, pero cuando saltamos al campo no hay amigos", declaró Konsa en la zona mixta organizada antes del compromiso.

El central inglés se prepara para disputar uno de los enfrentamientos más históricos del futbol mundial. Inglaterra y Argentina han protagonizado algunos de los capítulos más recordados de las Copas del Mundo, desde los duelos de alta tensión en México 1986 hasta los encuentros más recientes en torneos internacionales.

Sin embargo, Konsa prefirió centrar la atención en el presente y en la oportunidad que tiene su selección de alcanzar una nueva final mundialista.

"Es importante disfrutar de cada momento. Tenemos un grupo especial y disfrutamos de los momentos que pasamos juntos. Tenemos que enfocarnos en nosotros, olvidar la historia detrás de esto y salir a dar lo mejor de nosotros", afirmó el defensor.

El jugador también se refirió al ambiente generado alrededor del combinado inglés por las recientes declaraciones de Jude Bellingham y las diferencias de opinión surgidas respecto de algunos planteamientos del seleccionador Thomas Tuchel. Para Konsa, esos asuntos no han afectado la unidad de un grupo que considera sólido mentalmente.

"Contamos con un gran grupo; no ha habido problemas. En este torneo, la mentalidad es lo más importante y lo hemos demostrado durante el torneo. Siempre hay ruido externo", señaló.

Inglaterra llega a esta semifinal respaldada por una generación que combina juventud y experiencia, mientras que Argentina busca seguir haciendo historia de la mano de un equipo competitivo que tiene en Emiliano Martínez a uno de sus principales referentes.

El guardameta albiceleste ha sido determinante en instancias decisivas y volverá a ser una pieza clave frente al ataque inglés. Con el boleto a la final en juego, el duelo entre Inglaterra y Argentina escribirá un nuevo capítulo en una rivalidad que trasciende generaciones. Y aunque Konsa y Martínez compartan vestuario durante la temporada en la Premier League, por una noche la amistad quedará en pausa para dar paso a la lucha por un lugar en la final del Mundial.