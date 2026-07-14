Inglaterra vs. Argentina: el precedente de Eusébio y la batalla por la Bota de Oro del Mundial 2026

La última vez que Inglaterra ganó una semifinal de la Copa del Mundo dejó fuera al equipo del futbolista que terminaría como máximo goleador del torneo. Cuatro días después, conquistó el único título mundial de su historia.

Ocurrió el 26 de julio de 1966. Inglaterra derrotó 2-1 a Portugal en Wembley, con dos goles de Bobby Charlton. Eusébio descontó de penal y se convirtió en el primer jugador que venció al portero Gordon Banks durante aquel Mundial.

Portugal disputaba su primera Copa del Mundo y había llegado hasta las semifinales impulsado por Eusébio. El delantero cerró el campeonato con nueve goles, todos marcados en su única participación mundialista, y obtuvo la Bota de Oro.

La victoria llevó a Inglaterra a la final frente a la República Federal de Alemania. El equipo dirigido por Alf Ramsey ganó 4-2 después del tiempo extra, con tres goles de Geoff Hurst y otro de Martin Peters. Hurst firmó el único triplete registrado en una final masculina de la Copa del Mundo.

Aquella sigue siendo la única final mundialista que disputó Inglaterra. Después volvió a alcanzar las semifinales en Italia 1990 y Rusia 2018, pero perdió ante la República Federal de Alemania y Croacia, respectivamente.

⚽️👻𝐄𝐥 𝐆𝐨𝐥 𝐅𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐦𝐚👻⚽️



Con este gol #Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 se coronó campeón mundial por primera y única vez en su historia.



Fue el 3-2 que prácticamente selló el partido entre ingleses y alemanes en el tiempo suplementario de la Final de la Copa del Mundo 1966 jugada,… pic.twitter.com/7IRjoCcaIC — Revisionismo Fútbol (@rhdelfutbol) July 13, 2026

Messi ocupa ahora el lugar del gran obstáculo

Sesenta años después, Inglaterra vuelve a encontrarse en una semifinal con uno de los principales goleadores del campeonato.

Lionel Messi llega al duelo ante Inglaterra con ocho goles y dos asistencias. Está igualado con Kylian Mbappé en el primer lugar de la clasificación de anotadores, pero el francés ya quedó eliminado con su selección. Messi es, por tanto, el único de los dos líderes que aún puede aumentar su cuenta en el torneo.

El paralelismo con Eusébio no pretende equiparar épocas, selecciones ni estilos. Se limita a una coincidencia histórica: la única vez que Inglaterra superó una semifinal eliminó al equipo del futbolista que terminaría como máximo goleador de aquella Copa.

Ahora puede dejar fuera a otro de los grandes artilleros del torneo antes de regresar a una final.

La Bota de Oro también se juega en Atlanta

La semifinal presenta una diferencia importante respecto de 1966: Inglaterra también cuenta con dos candidatos al premio de máximo goleador.

Jude Bellingham y Harry Kane llegan con seis anotaciones cada uno. Es la primera vez que una selección tiene a dos jugadores con seis o más goles en una misma edición de la Copa del Mundo, según la FIFA.

La carrera antes de la semifinal está encabezada por:

Kylian Mbappé: ocho goles, eliminado

Lionel Messi: ocho goles

Erling Haaland: siete goles, eliminado

Jude Bellingham: seis goles

Harry Kane: seis goles

Así, tres de los cinco primeros anotadores del Mundial estarán en el Mercedes-Benz Stadium. Messi puede superar a Mbappé y quedar solo al frente de la clasificación; Kane y Bellingham tienen la oportunidad de acercarse o alcanzarlo.

La semifinal no solo decidirá al rival de España en el partido por el título. También puede definir buena parte de la carrera por la Bota de Oro.

Tres ingleses campeones en Inglaterra 1966 siguen con vida y podrían ver a Inglaterra llegar a la Final de Norteamérica 2026.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Geoff Hurst

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ian Callaghan

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Terry Paine pic.twitter.com/pa5qELDJXT — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) July 14, 2026

Dos caminos hacia una final

En 1966, Inglaterra afrontó el encuentro como anfitriona, en Wembley y con figuras como Bobby Moore, Charlton, Hurst y Banks. En el 2026 llega bajo la dirección de Thomas Tuchel, con Kane y Bellingham como principales referentes.

Argentina presenta un desafío diferente al de Portugal. Es la campeona vigente, ganó sus seis partidos y cuenta con un ataque que no depende únicamente de Messi. La figura del capitán concentra la atención, pero Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández amplían los recursos del equipo de Lionel Scaloni.

Por eso, superar a Argentina no garantizaría una repetición de 1966. España espera en la final y representa un obstáculo distinto al de la República Federal de Alemania de hace seis décadas.

COPA MUNDIAL 1966🌍



Campeón: INGLATERRA🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆



Subcampeón: Alemania Federal🇩🇪🥈

🥉: Portugal🇵🇹

4°: Unión Soviética



Sede: Inglaterra🏟

Países: 16



Goleador🦶:

Eusébio🇵🇹(Portugal) 9⚽️ pic.twitter.com/i9eLl8taio — Ezequiel Gimenez (@Ezze_gimenez23) July 14, 2026

Lo que Inglaterra sí puede repetir es un paso que no consigue desde aquel torneo: ganar una semifinal de la Copa del Mundo.

En 1966 dejó fuera al Portugal de Eusébio, el goleador que terminaría encabezando la tabla del campeonato. En Atlanta deberá superar a la Argentina de Messi, mientras Kane y Bellingham disputan su propia batalla por alcanzar al capitán albiceleste.

Hace 60 años, aquel triunfo abrió el camino hacia el único título inglés. El partido contra Argentina determinará si 1966 continúa como un recuerdo irrepetible o vuelve a convertirse en el punto de partida de otra final.