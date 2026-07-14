Fútbol Internacional

Messi preocupa a Tuchel, pero los datos revelan el verdadero desafío que tendrá Inglaterra ante Argentina

Thomas Tuchel admitió que analiza una marca personal sobre Lionel Messi. Sin embargo, un análisis de Prensa Libre, basado en estadísticas muestra que el mayor reto para Inglaterra será contener el funcionamiento colectivo de Argentina.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, participa en una conferencia de prensa previa a la semifinal del Mundial 2026 contra Argentina, donde admitió que analiza la posibilidad de aplicar una marca personal sobre Lionel Messi. Foto Prensa Libre: EFE.

Thomas Tuchel admitió este martes que incluso llegó a plantearse una marca hombre a hombre sobre Lionel Messi antes de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, una posibilidad que refleja la influencia que el capitán argentino sigue ejerciendo en la élite del fútbol mundial.

"Se me pasó por la cabeza hacer defensa a hombre, no sé si lo haremos o no", declaró el seleccionador inglés. Después explicó el motivo de esa reflexión. "Cuando Messi tiene el balón, el movimiento comienza".

Las declaraciones del técnico alemán plantean una pregunta inevitable: ¿las estadísticas respaldan esa preocupación?

Para responderla, Prensa Libre analizó los registros oficiales del Centro de Datos de la FIFA, complementados con las estadísticas de DataFactory, utilizadas durante la cobertura del Mundial 2026.

La conclusión confirma la percepción de Tuchel, pero también revela un hallazgo más amplio: Inglaterra no solo deberá frenar a Messi; tendrá que encontrar la manera de desactivar el sistema ofensivo más completo del campeonato.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿En la previa del encuentro ante Argentina, el DT de la Inglaterra, Thomas Tuchel, habló en conferencia de prensa y mencionó lo siguiente:



🎙️"Puede pasar cualquier cosa, sabemos por qué estamos acá, llegamos muy hambrientos, respetamos a Argentina pero no nos adentramos a los… pic.twitter.com/306kg4vNpq — Tigo Sports (@TigoSportsPY) July 14, 2026

Messi explica la preocupación

Los números individuales justifican por qué el seleccionador inglés pensó en un plan especial.

Messi llega a la semifinal con ocho goles y dos asistencias, empatado con Kylian Mbappé como máximo goleador del torneo. Además, ha participado directamente en 10 de los 17 goles anotados por Argentina.

Su influencia, sin embargo, va más allá de la definición.

Las estadísticas de movimiento de la FIFA muestran que interviene constantemente entre líneas, retrocede para iniciar la construcción y obliga a las defensas rivales a modificar sus referencias. No permanece fijo como delantero ni espera el balón; sale a buscarlo para activar el ataque argentino.

Ese comportamiento explica por qué una marca individual resulta mucho más compleja que asignarle un defensor durante todo el partido.

El dato que cambia el análisis: Argentina no depende solo de Messi

Aquí aparece el principal hallazgo del análisis. Las estadísticas muestran que Argentina no construye sus ataques únicamente alrededor de Messi.

El capitán inicia muchas acciones, pero la selección mantiene una elevada producción ofensiva gracias a la movilidad de sus mediocampistas y delanteros, que generan nuevas líneas de pase y ocupan los espacios que deja la atención sobre el número 10.

Los registros oficiales de la FIFA reflejan esa realidad.

Argentina lidera el Mundial en:

17 goles

98 remates

4,162 pases completados

91% de precisión en los pases, igualada con España

Además, figura entre las selecciones con mejores registros en desmarques para recibir, movimientos entre líneas, circulación ofensiva y rupturas de líneas mediante el pase.

Los datos describen un equipo cuya producción ofensiva no depende exclusivamente de una inspiración individual.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Thomas Tuchel: "We will find a way to stop Messi."



"He finds spaces, takes his chances, and I think the most important thing is that the whole team embraces that idea.



"They believe in supporting him and helping him, and they're always ready when he makes a move… pic.twitter.com/9rFo7dGztX — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 15, 2026

El movimiento colectivo es la mayor fortaleza

Las estadísticas ayudan a entender el funcionamiento del equipo de Lionel Scaloni.

Cuando Messi recibe el balón, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul multiplican las opciones de pase con movimientos constantes que generan nuevos espacios entre las líneas rivales.

Es precisamente esa dinámica la que resumió Tuchel al afirmar que "cuando Messi tiene el balón, el movimiento comienza".

Las cifras respaldan esa interpretación. Más que monopolizar el juego, Messi actúa como el punto de partida de un mecanismo ofensivo que involucra permanentemente a varios compañeros.

NEW: Lionel Messi and Jude Bellingham's chances to win the World Cup Golden Ball (MVP) are SPIKING on Kalshi:



49% — Lionel Messi

33% — Jude Bellingham

8% — Rodri

5% — Harry Kane

2% — Lamine Yamal pic.twitter.com/SKN4rnO49U — Kalshi Sports (@KalshiSports) July 14, 2026

Inglaterra también deberá resolver su propio reto

El conjunto inglés tampoco llega sin argumentos. Harry Kane y Jude Bellingham acumulan seis goles cada uno y concentran buena parte de la producción ofensiva del equipo. Además, Bellingham lidera las estadísticas individuales de la FIFA en desmarques para recibir, un indicador que refleja su capacidad para aparecer desde distintas zonas del campo.

Argentina también deberá controlar esa movilidad si pretende regresar a otra final mundialista.

Lo que realmente deberá detener Inglaterra

Las estadísticas respaldan la preocupación de Thomas Tuchel por Lionel Messi.

Sin embargo, el mismo análisis demuestra que el principal desafío para Inglaterra trasciende al capitán argentino.

El éxito del equipo inglés dependerá de impedir que Argentina mantenga la circulación del balón, reduzca las recepciones entre líneas y encuentre las conexiones que han convertido a la Albiceleste en el ataque más productivo del Mundial.

Las declaraciones de Tuchel encuentran sustento en los números: Messi continúa siendo el futbolista más influyente de Argentina. Pero el análisis de Prensa Libre, elaborado con datos oficiales de la FIFA y DataFactory, revela una conclusión más amplia: cuando los rivales concentran su atención en el capitán, aparecen Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul para mantener vivo el funcionamiento colectivo.

Ese es el verdadero desafío para Inglaterra. No solo contener al mejor jugador del mundo, sino encontrar la forma de desactivar el mecanismo ofensivo que ha convertido a Argentina en la selección más productiva del Mundial 2026.