Prohibieron las banderas sobre Malvinas, pero una terminó en la celebración de Argentina tras vencer a Inglaterra

Durante los 90 minutos, la semifinal entre Argentina e Inglaterra se desarrolló sin incidentes relacionados con el histórico conflicto por las islas Malvinas. Sin embargo, el debate reapareció apenas terminó el encuentro.

Mientras celebraban la remontada por 2-1 y la clasificación a la final del Mundial 2026, varios jugadores argentinos levantaron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" frente a la afición albiceleste en el Mercedes-Benz Stadium. La imagen se difundió rápidamente en redes sociales y medios internacionales.

El gesto contrastó con las medidas anunciadas antes del partido.

La FIFA había pedido dejar la política fuera del estadio

En la previa del encuentro, autoridades argentinas informaron que, en coordinación con la FIFA, las fuerzas de seguridad estadounidenses y representantes británicos, no estaría permitido ingresar al estadio con banderas, camisetas o carteles relacionados con las Malvinas, al tratarse de mensajes considerados de contenido político.

El objetivo era evitar que una de las rivalidades con mayor carga histórica del fútbol derivara en incidentes o manifestaciones ajenas al desarrollo deportivo.

Durante el partido, ese propósito pareció cumplirse.

Ni dentro del campo ni en las tribunas se registraron incidentes que alteraran el desarrollo normal de la semifinal.

🇦🇷 LAS ISLAS MALVINAS FUERON, SON Y SERÁN POR SIEMPRE ARGENTINAS 🇦🇷



VAMOS ARGENTINA! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/2vwNRi4Vjs — Fuerzas Armadas Argentinas 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 (@FAArgentinas) July 15, 2026

La celebración reabrió un debate que la organización intentó evitar

La situación cambió después del pitazo final.

En medio de los festejos, una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" llegó hasta los jugadores argentinos, quienes la sostuvieron durante la celebración antes de continuar con los festejos sobre el césped.

Las imágenes se viralizaron pocos minutos después y volvieron a colocar el conflicto en el centro de la conversación pública, pese a que durante toda la jornada el énfasis había estado en mantener el partido dentro del ámbito deportivo.

Hasta el cierre de esta edición, la FIFA no había informado sobre la apertura de ningún procedimiento relacionado con esa celebración.

🇦🇷 “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”



💥 La Selección Argentina levantó una bandera con la leyenda “las Malvinas son Argentinas” tras el triunfo ante Inglaterra.



👉 Argentina se enfrentará el domingo ante España por la final del Mundial 2026.



🎥 Planeta Boca en X pic.twitter.com/axaWHaek7Y — Data Diario (@DataDiario) July 15, 2026

Una rivalidad que trasciende el fútbol

El cruce entre Argentina e Inglaterra suele estar acompañado por referencias históricas debido a la guerra de 1982 y al reclamo argentino sobre las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido.

En la víspera del partido también reaparecieron en redes sociales imágenes de Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 y declaraciones de dirigentes políticos argentinos que hicieron referencia al diferendo por las islas.

Sin embargo, durante el encuentro los protagonistas evitaron trasladar ese debate al terreno de juego.

Lionel Scaloni había pedido concentrarse únicamente en el aspecto deportivo y la semifinal se disputó sin incidentes relacionados con el contexto político.

Giovani Lo Celso has brought out a banner saying ‘Las Malvinas son Argentinas’ — ‘The Malvinas are Argentine.’



He held it with Nicolas Otamendi and then briefly put it away before laying it out on the pitch at the Mercedes-Benz Stadium.



Las Malvinas is the term used in… pic.twitter.com/LkCsyqFUhr — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 15, 2026

Una imagen que trascendió el resultado

Argentina aseguró su clasificación a la final con una remontada construida gracias a las asistencias de Lionel Messi y los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

No obstante, una de las imágenes más difundidas de la noche no correspondió a una jugada del partido.

Fue la de una bandera que apareció únicamente después del encuentro y que devolvió al centro de la conversación una disputa histórica que la organización había intentado mantener fuera del escenario del Mundial.