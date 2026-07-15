El tercer tiempo digital: cómo Messi, Tuchel y el “Toro” Martínez protagonizaron el humor de la semifinal Argentina vs. Inglaterra

Las publicaciones, plantillas y conversaciones con mayor interacción en plataformas como X, Instagram y TikTok durante y después de la semifinal disputada en Atlanta, tomaron con fuego y risa la victoria de Argentina sobre Inglaterra.

El pitazo final no terminó la semifinal del Mundial. Apenas dio inicio al partido que se juega en las pantallas.

Mientras Argentina celebraba la remontada 2-1 sobre Inglaterra y el pase a la final frente a España, miles de usuarios reinterpretaron el encuentro con humor, ironía y referencias que se propagaron en cuestión de minutos.

Más que repetir el marcador, las redes construyeron su propia crónica del partido.

El mejor meme para resumir el Argentina vs Inglaterra 😂 pic.twitter.com/oCTJjgyEEJ — Carlos Reynoso ✍️ (@CarlosReynosoKC) July 15, 2026

Argentina still in the world cup means more GAA memes and we can slander England



What a time to be alive pic.twitter.com/AJdhhm4qfZ — Aaron Prendergast (@AaronMaher95) July 15, 2026

El "autobús" de Tuchel terminó en el taller

Thomas Tuchel fue uno de los personajes más comentados de la noche. Con Inglaterra arriba 1-0, la sustitución de Anthony Gordon por el defensor Ezri Konsa, al minuto 72, fue interpretada por muchos aficionados como el momento en que el técnico decidió proteger demasiado la ventaja.

A partir de ahí reapareció uno de los clásicos del humor futbolero: los autobuses estacionados frente a la portería para representar equipos excesivamente defensivos. También circularon montajes con Tuchel buscando al responsable de una derrota que parecía improbable pocos minutos antes y bromas comparando el desafío de marcar a Lionel Messi con el fútbol de la Premier League.

Tuchel was rushing to park the bus before the game even started… https://t.co/3tyaCn1nKy — Football Away Days (@AwayDaysFB) July 15, 2026

Messi volvió a desafiar el calendario

Las dos asistencias del capitán argentino alimentaron otra de las grandes conversaciones de la noche.

Fotomontajes de un Messi convertido en abuelo, caminando con bastón mientras dejaba atrás a defensores veinteañeros, resumieron el tono predominante: más admiración que sorpresa por un futbolista que, a los 39 años, volvió a decidir una semifinal mundialista.

QUEM FEZ ISSO ?????



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/KzyA1qL45S — The Fisherman | 🥩🇨🇱 (@Thefishermanm) July 15, 2026

El pecho de Inglaterra cada vez que tiene opción de hacer algo grande en el fútbol: pic.twitter.com/v54TDlH9TA — Rеvеn (@RevenRV) July 15, 2026

El gran Thomas Tuchel buscando al responsable de la eliminación de Inglaterra: pic.twitter.com/5SKqHKi739 — JoelOlise (@Jooy_cg) July 15, 2026

Lautaro pasó de las críticas al héroe

El ingreso de Lautaro Martínez al minuto 81 terminó cambiando el desenlace del partido.

Su gol en el 90+2 provocó que muchos usuarios recuperaran antiguas críticas para transformarlas en bromas. El recurso más repetido fue un ficticio "Formulario de disculpas a Lautaro Martínez", donde los aficionados admitían, en tono irónico, haber dudado del delantero antes de su gol decisivo.

También aparecieron montajes sobre su irrupción inesperada en el área inglesa y referencias a la mística que rodea los grandes triunfos de la selección argentina.

El Diego después del regreso de Argentina frente a Inglaterra pic.twitter.com/pj3GUmHJcu — MEMES DE CIENCIAS SOCIALES (@MemesCSociales) July 15, 2026

Del Chelsea al eterno "It's Coming Home"

La eliminación inglesa dejó espacio para dos bromas que trascendieron el propio partido.

Una giró alrededor de Enzo Fernández y su regreso al Chelsea después de eliminar a varios de sus compañeros ingleses. La otra reactivó el ya clásico "It's Coming Home", convertido desde hace años en uno de los memes más recurrentes cada vez que Inglaterra queda fuera de un gran torneo.

Las entradas de Cristian Romero y Lisandro Martínez también encontraron espacio en el humor digital, con publicaciones que ironizaban sobre la intensidad con la que la defensa argentina protegió la ventaja en los minutos finales.

England vs Argentina 1st half highlights pic.twitter.com/D8torYO3aY — Troll Football (@TrollFootball) July 15, 2026

El partido que siguió después del partido

El análisis táctico explica cómo Argentina remontó la semifinal. Las redes sociales contaron otra historia.

Allí, el partido cambió cuando Inglaterra decidió replegarse, Messi volvió a aparecer en el momento decisivo y Lautaro Martínez terminó de completar la remontada.

Porque el fútbol moderno ya no termina con el silbatazo final. Ahí comienza otro encuentro: el tercer tiempo digital, donde el humor convierte cada decisión, cada gol y cada gesto en una nueva forma de contar el partido.

Inglaterra a casa🙌🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷

Argentina camino a la final

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