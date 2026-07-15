Final del Mundial 2026: hora en Guatemala, estadio, dónde ver y cinco claves del Argentina vs. España

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 llega a su desenlace este domingo 19 de julio, cuando Argentina y España disputan la gran final en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), en East Rutherford.

Es la primera final mundialista entre ambas selecciones y el último partido del primer Mundial organizado por tres países y con 48 equipos participantes.

Más allá de definir al nuevo campeón del mundo, el encuentro reúne varias historias que ayudan a explicar por qué esta final será distinta de cualquier otra.

1. Messi vuelve al estadio donde anunció su retiro

Para Lionel Messi, el MetLife Stadium representa mucho más que la sede de una final.

El 26 de junio del 2016, Argentina perdió allí la final de la Copa América Centenario frente a Chile. Después de fallar su lanzamiento en la tanda de penales, el capitán argentino anunció que dejaba la selección.

"Se terminó para mí la selección", dijo aquella noche.

La decisión duró poco. Messi regresó meses después y terminó conquistando la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar.

Diez años después vuelve al mismo escenario con una realidad completamente distinta: buscará convertirse en bicampeón del mundo con Argentina.

#Messi: "Es difícil, el momento es duro para cualquier análisis. En el vestuario pensé que se terminó para mí la Selección, no es para mí". — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 27, 2016

2. Messi frente a Lamine Yamal: dos generaciones en una misma final

La imagen que más espera el fútbol quizá no sea un gol, sino el saludo entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

El argentino disputará la final con 39 años; el español lo hará con apenas 19.

Los dos quedaron unidos mucho antes de enfrentarse.

En diciembre del 2007, durante una campaña benéfica organizada por la Fundación del FC Barcelona y el diario Sport, Messi participó en una sesión fotográfica junto a un bebé de seis meses llamado Lamine Yamal. Años después, aquella fotografía dio la vuelta al mundo cuando el extremo español irrumpió en la élite.

Ahora compartirán el escenario más importante del fútbol.

Messi buscará cerrar su sexta Copa del Mundo con otro título. Yamal intentará conquistar el primero apenas unos días después de cumplir 19 años.

Essas fotos do Lionel Messi com o Lamine Yamal bebê acaba de se tornar algumas das maiores fotos na história do futebol.



Loucura. pic.twitter.com/h0U9KPx4qF — DataFut (@DataFutebol) July 15, 2026

3. La Finalissima que no pudo jugarse

España y Argentina debían enfrentarse meses antes de este Mundial.

Como campeonas de la Eurocopa y de la Copa América del 2024, ambas selecciones tenían previsto disputar la Finalissima 2026.

El partido estaba programado inicialmente en Catar, pero la situación regional obligó a modificar los planes. Posteriormente, UEFA y Conmebol no lograron acordar una nueva fecha y la edición terminó cancelada.

El destino terminó resolviendo esa deuda de otra manera.

En lugar de una Finalissima, españoles y argentinos definirán directamente la Copa del Mundo.

🚨 UEFA announce La Finalissima between Argentina and Spain has been cancelled.



Decision made following political situation in Middle East with match initially planned in Qatar, then no agreement on different venue between the Federations. pic.twitter.com/RyhWKGkKYS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2026

4. El primer espectáculo de medio tiempo en una final del Mundial

La FIFA incorporará por primera vez un espectáculo musical durante el descanso de una final masculina de la Copa del Mundo.

La organización confirmó un show producido junto con Global Citizen y bajo la dirección artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Entre los artistas anunciados figuran Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy y Gustavo Dudamel, además de la participación especial del coro PS22.

La iniciativa acerca la final a formatos habituales de otros grandes espectáculos deportivos y representa una de las principales novedades del torneo.

El descanso del medio tiempo de final #mundialdefútbol2026 por primera vez durará hasta 30 minutos para el half time show con estos artistas👇 pic.twitter.com/GUObmPWZXx — Carlos Montero (@CMonteroOficial) July 14, 2026

5. Una final inédita entre dos campeones recientes

Argentina buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo y convertirse en la primera selección que revalida el título desde Brasil, campeón en 1958 y 1962.

España intentará levantar el segundo Mundial de su historia, 16 años después del obtenido en Sudáfrica 2010.

Ninguna de las dos selecciones había disputado una final mundialista entre sí.

Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan después de remontar 2-1 a Inglaterra en semifinales.

España, por su parte, venció 2-0 a Francia para regresar a una final mundialista por primera vez desde el 2010.

España y Argentina. Argentina y España.



La Final de la #CopaMundialFIFA. pic.twitter.com/8p7Fc73cdv — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 15, 2026

Cinco datos rápidos de la final

Partido: Argentina vs. España

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026

Hora en Guatemala: 13.00 horas

Estadio: Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium)

Si hay empate: Se jugarán dos tiempos extras de 15 minutos y, si persiste la igualdad, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal.

🇦🇷 Argentina have qualified for the Final!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yyI0HrX8rU — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026

Una final que resume dos épocas

Hace diez años, Lionel Messi abandonó el MetLife convencido de que su historia con la selección argentina había terminado.

Este domingo volverá al mismo estadio con la posibilidad de conquistar otro Mundial.

Entre ambos momentos caben una Copa América, una Finalissima, un título mundial y una carrera que encontró una segunda vida con la Albiceleste.

Frente a él estará una España que busca recuperar la corona con una nueva generación encabezada por Lamine Yamal.

La final del Mundial 2026 no solo definirá al próximo campeón. También reunirá dos generaciones, dos campeones recientes y varias historias que comenzaron mucho antes de que rodara el balón en Norteamérica.