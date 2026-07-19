“Fui muy criticado pero el destino estaba escrito para mí”: Ferran Torres tras anotar en la final del Mundial 2026

Ferran Torres tuvo la última palabra en el Mundial 2026. El delantero del Barcelona marcó al minuto 106 de la prórroga el gol que le dio a España su segundo título mundial y dejó atrás las críticas que lo acompañaron durante gran parte del torneo. "El destino estaba escrito para mí. Estaba escrito que ganaríamos", afirmó tras el encuentro.

El atacante ingresó desde el banquillo al minuto 62 en sustitución de Mikel Oyarzábal y terminó siendo el héroe de la final. Su anotación llegó en el momento más importante del partido y coronó una actuación decisiva en el escenario más grande del fútbol.

La jugada del gol nació por la banda derecha con un centro de Pedro Porro. Nico Williams prolongó el balón de cabeza en el segundo palo y Torres apareció dentro del área para vencer a Emiliano Martínez con el único tanto de una final que se resolvió en la prórroga.

Tras conquistar el título, el delantero destacó el trabajo colectivo de la selección española. "Nunca dejamos de creer. Este equipo demostró que estaba preparado para ser campeón del mundo", expresó Torres, protagonista de la noche que devolvió a España a la cima del fútbol mundial.

Torres también respondió a las críticas que recibió durante el torneo. "Fui muy criticado a lo largo del torneo. Es algo inexplicable", afirmó el delantero, quien encontró en la final el mejor escenario para reivindicarse con el gol que le dio el título a España.

Pese a ello, el atacante quiso compartir el mérito con todo el equipo y la afición. "Este gol no fue solo mío. Es de quienes estábamos en el campo y es de todos los españoles", expresó Torres, protagonista de una noche histórica que devolvió a La Roja a la cima del fútbol mundial 16 años después de Sudáfrica 2010.