Mbappé hace historia en el Mundial 2026: Bota de Oro y nuevo máximo goleador histórico del torneo

Kylian Mbappé volvió a hacer historia al finalizar el Mundial 2026 como máximo goleador del torneo. El delantero del Real Madrid marcó 10 goles en ocho partidos y conquistó su segunda Bota de Oro consecutiva, luego de haber obtenido el mismo reconocimiento en Qatar 2022.

El atacante francés también se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Con sus 10 tantos en esta edición llegó a 22 anotaciones en Mundiales y superó las 21 de Lionel Messi, alcanzando el récord en apenas su tercera participación.

La lucha por la Bota de Oro tuvo como protagonistas a Mbappé y Messi durante todo el campeonato. Ambos dejaron atrás el registro de 16 goles que había impuesto el alemán Miroslav Klose y mantuvieron una cerrada disputa por el liderato goleador.

Messi cerró el torneo con ocho goles, pero no pudo marcar en la final frente a España. Ese resultado permitió que Mbappé terminara como líder absoluto tanto de la tabla de goleadores del Mundial 2026 como de la clasificación histórica de la competición.

Los números del francés reflejan una regularidad extraordinaria. Marcó cuatro goles en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y 10 en Estados Unidos, México y Canadá 2026, para un total de 22 anotaciones en apenas 22 partidos mundialistas.

Con solo tres Copas del Mundo disputadas y aún en plenitud de su carrera, Mbappé tiene la oportunidad de ampliar una marca que luce difícil de alcanzar. Si mantiene su nivel en las próximas ediciones, podría establecer un récord histórico prácticamente inalcanzable.