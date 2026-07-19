Así fue la lesión de Lisandro Martínez que lo obligó a salir en la final y forzó el ingreso de Otamendi

Lisandro Martínez encendió las alarmas en Argentina durante la final del Mundial 2026. El defensor del Manchester United abandonó el campo al minuto 44 del primer tiempo tras sufrir una molestia muscular en la parte posterior del muslo derecho.

La lesión se produjo cuando el zaguero se estiró para bloquear un disparo cruzado de Marc Cucurella. Emiliano Martínez fue quien advirtió la situación y pidió de inmediato el cambio al cuerpo técnico antes de que el árbitro autorizara la sustitución.

Nicolás Otamendi ingresó para ocupar el lugar de Martínez y formar la zaga junto a Cristian Romero. La baja fue un golpe para la Albiceleste, ya que el central había sido titular en casi todo el torneo y era una de las piezas más sólidas del equipo.

El defensor también había destacado por su aporte ofensivo en el Mundial, con un gol frente a Cabo Verde y una asistencia para Lionel Messi en ese mismo partido de dieciseisavos de final, consolidándose como uno de los jugadores más regulares de Argentina.

Martínez dejó el terreno de juego con visibles gestos de frustración al abandonar el partido más importante de su carrera. Ya en el inicio del segundo tiempo, Lionel Scaloni movió nuevamente el banco e hizo ingresar a Leandro Paredes por Nicolás González para reforzar el mediocampo ante el dominio de España.