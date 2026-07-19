Fútbol Internacional
¡Alineaciones confirmadas! Los once elegidos por España y Argentina para la final del Mundial 2026
Luis de la Fuente mantiene el mismo equipo que le dio los triunfos ante Bélgica y Francia mientras que Lionel Scaloni presenta sus mejores hombres con Messi y Julián Álvarez al frente del ataque en el partido más importante del torneo.
El jugador de la selección argentina Leo Messi a su llegada este domingo al estadio MetLife Stadium de Nueva Jersey para disputar frente a la selección de Argentina la final del Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: EFE / Omar Alonso).
España y Argentina ya definieron sus alineaciones para la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. Luis de la Fuente mantendrá el mismo equipo que utilizó en los triunfos ante Bélgica y Francia.
Pedri comenzará en el banco y Fabián Ruiz conservará su lugar en el mediocampo. Lamine Yamal y Pedro Porro superaron sus molestias físicas y serán titulares.
Lionel Scaloni alineará a Rodrigo De Paul en lugar de Giuliano Simeone y a Gonzalo Montiel por Nahuel Molina. Lionel Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Emiliano Martínez serán los referentes de Argentina.
Alineación de España
- Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena.
Alineación de Argentina
- Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez.
Con los onces confirmados el mundo del fútbol está listo para vivir uno de los partidos más grandes en la historia de la Copa del Mundo. España buscará su segunda estrella con el talento desbordante de Lamine Yamal como principal arma mientras Argentina intentará el bicampeonato con Messi en su que podría ser la última actuación mundialista de su carrera legendaria.