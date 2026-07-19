¡Alineaciones confirmadas! Los once elegidos por España y Argentina para la final del Mundial 2026

España y Argentina ya definieron sus alineaciones para la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. Luis de la Fuente mantendrá el mismo equipo que utilizó en los triunfos ante Bélgica y Francia.

Pedri comenzará en el banco y Fabián Ruiz conservará su lugar en el mediocampo. Lamine Yamal y Pedro Porro superaron sus molestias físicas y serán titulares.

Lionel Scaloni alineará a Rodrigo De Paul en lugar de Giuliano Simeone y a Gonzalo Montiel por Nahuel Molina. Lionel Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Emiliano Martínez serán los referentes de Argentina.

Alineación de España

Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena.

PL / SEFUTBOL

Alineación de Argentina

Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez.

PL / AFA SELECCIÓN

Con los onces confirmados el mundo del fútbol está listo para vivir uno de los partidos más grandes en la historia de la Copa del Mundo. España buscará su segunda estrella con el talento desbordante de Lamine Yamal como principal arma mientras Argentina intentará el bicampeonato con Messi en su que podría ser la última actuación mundialista de su carrera legendaria.