Así queda la tabla de goleadores del Mundial 2026: Mbappé supera a Messi

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Así queda la tabla de goleadores del Mundial 2026: Mbappé supera a Messi

El francés se consagró como el goleador del torneo con 10 anotaciones seguido por Lionel Messi con 8 mientras que Jude Bellingham y Erling Haaland completaron el podio con 7 goles cada uno en una edición marcada por la actuación de las grandes figuras del fútbol mundial.

Alejandra Soto

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BOSTON (United States), 10/07/2026.- Kylian Mbappe of France celebrates with supporters winning the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match France against Morocco, in Boston, Massachusetts, USA, 09 July 2026. (Francia, Marruecos) EFE/EPA/WILL OLIVER

Kylian Mbappé de Francia celebra con los aficionados la victoria en el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos, en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, el 9 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/WILL OLIVER).

La Bota de Oro del Mundial 2026 quedó en manos de Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid terminó el torneo con 10 goles en ocho partidos y confirmó su dominio ofensivo durante toda la competencia.

Lionel Messi fue su principal perseguidor al cerrar el campeonato con ocho anotaciones. El argentino llegó con opciones de alcanzarlo, pero no logró marcar en la final ante España y terminó segundo en la clasificación de goleadores.

Además del premio individual, Mbappé hizo historia al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en las Copas del Mundo. Con 22 tantos en tres ediciones superó el registro de Messi y consolidó un Mundial inolvidable para el atacante francés.

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Tabla final de goleadores del Mundial 2026

  • Kylian Mbappé (Francia): 10 goles
  • Lionel Messi (Argentina): 8 goles
  • Jude Bellingham (Inglaterra): 7 goles
  • Erling Haaland (Noruega): 7 goles
  • Ousmane Dembélé (Francia): 6 goles
  • Harry Kane (Inglaterra): 6 goles
  • Mikel Oyarzábal (España): 5 goles
  • Julián Quiñones (México): 4 goles
  • Vinícius Junior (Brasil): 4 goles
  • Ismaïla Sarr (Senegal): 4 goles

La tabla final refleja el dominio de las grandes potencias del fútbol europeo y sudamericano en esta edición del torneo con Francia e Inglaterra colocando dos jugadores cada una entre los seis primeros puestos.

Mbappé cierra el Mundial 2026 no solo como el pichichi del torneo sino también como el nuevo máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo con 22 tantos en tres ediciones superando los 21 de Messi en lo que es uno de los registros más impresionantes en la historia reciente del fútbol mundial.

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Alejandra Soto

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