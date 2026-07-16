¿Cómo arbitra Slavko Vinčić? El perfil del juez elegido para la final del Mundial 2026

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentará a Argentina y España, pero también pondrá bajo los reflectores al árbitro esloveno Slavko Vinčić, elegido por la Comisión de Árbitros de la FIFA para conducir el partido más importante del torneo.

Más allá de su experiencia en finales internacionales, su historial permite trazar el perfil del arbitraje que acompañará el encuentro: un juez de criterio disciplinario estable, habituado a escenarios de alta presión y con una amplia trayectoria en competiciones organizadas por la UEFA y la FIFA.

Este perfil fue elaborado por Prensa Libre con base en estadísticas de Transfermarkt y en designaciones oficiales de la FIFA y la UEFA.

Un perfil disciplinario consolidado

Los números ayudan a entender el estilo de Vinčić.

Según los registros de Transfermarkt, ha dirigido 512 partidos oficiales como árbitro principal. En ese periodo mostró 2,130 tarjetas amarillas, 69 segundas amonestaciones, 47 tarjetas rojas directas y señaló 120 penales.

En promedio, exhibe 4.16 tarjetas amarillas por partido y decreta un penal cada 4.3 encuentros, cifras que reflejan un árbitro con una intervención disciplinaria constante, aunque sin situarse entre los colegiados más sancionadores del fútbol internacional.

Su gestión del juego también se caracteriza por mantener un criterio uniforme durante los 90 minutos, evitando cambios bruscos en la interpretación de las acciones.

🚨💥 #Oficial | Adham Makhadmeh será el 4° árbitro de la final del Mundial entre España y Argentina.



▪️ La FIFA premia el brillante torneo que ha realizado el colegiado jordano.



🥇 Ha sido, con mucha diferencia, el mejor árbitro del Mundial. pic.twitter.com/1B6P7PiKAJ — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 17, 2026

Experiencia en partidos de máxima exigencia

La final del Mundial será el compromiso más importante de su carrera, aunque no el primero de alta exigencia.

En 2022 fue designado para la final de la UEFA Europa League, resuelta en penales entre el Eintracht Fráncfort y el Rangers. Dos años después arbitró la final de la UEFA Champions League, en la que el Real Madrid venció al Borussia Dortmund en el estadio de Wembley.

Su trayectoria internacional también incluye participaciones en la Eurocopa, la Copa del Mundo y partidos clasificatorios mundialistas, un recorrido que lo ha consolidado entre los árbitros con mayor experiencia del panel internacional de la FIFA.

🚨💥 #Oficial | La FIFA trolea al mundo entero y designa a Slavko Vincic para la final del Mundial entre España y Argentina.



❌ El esloveno ha realizado una temporada desastrosa en Europa, perdiendo el control de los partidos cuando la intensidad subía de nivel. pic.twitter.com/Ripw1WEcoB — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 17, 2026

Su recorrido en el Mundial 2026

Antes de recibir la designación para la final, Vinčić dirigió tres partidos en la Copa Mundial 2026.

Su debut fue en la fase de grupos con el encuentro entre Brasil y Marruecos. Posteriormente impartió justicia en el partido entre Argelia y Jordania, también correspondiente a la primera fase, y más adelante fue designado para el duelo de dieciseisavos de final entre México y Ecuador.

Tras esas tres actuaciones, la Comisión de Árbitros de la FIFA le confió la final entre Argentina y España, la máxima responsabilidad que puede recibir un árbitro durante una Copa del Mundo.

El árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la final entre España y Argentina.



Tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, con el jordano Adham Makhadmeh como cuarto colegiado.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/K4lkGDrea9 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 17, 2026

Un arbitraje alineado con las directrices del torneo

Durante el Mundial 2026, la FIFA ha mantenido criterios uniformes para aspectos como el control disciplinario, la gestión de las protestas y la comunicación con los jugadores.

La trayectoria de Vinčić coincide con varias de esas directrices, especialmente en la aplicación de medidas que restringen las reclamaciones colectivas y priorizan el diálogo con los capitanes de las selecciones.

Ese perfil quedó reflejado también en los encuentros que dirigió durante esta Copa del Mundo antes de recibir la designación para el partido decisivo.

¡ESCÁNDALO!



La FIFA ha designado como árbitro para la final entre España y Argentina a un tipo que en plena pandemia se pasó por el forro las restricciones para irse de putas y farlopa ¡Donde ACABÓ DETENIDO!



Nos arbitra el José Luis Ábalos esloveno. Acojonante lo de esta mafia. https://t.co/N4THUmp9EK pic.twitter.com/uycrbf9rhK — ⭐🔥 𝕬 𝖇 𝖊 𝖑 🔥⭐ (@A___B___E___L) July 17, 2026

Un equipo que trabaja de manera habitual

Vinčić estará acompañado por los asistentes eslovenos Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, mientras que el jordano Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro.

La FIFA volvió a mantener el equipo arbitral que habitualmente acompaña al esloveno, una fórmula que favorece la comunicación, la coordinación y la toma de decisiones en partidos de máxima exigencia.

En una final mundialista, esa sincronía adquiere especial importancia en acciones de fuera de juego, jugadas dentro del área y situaciones susceptibles de revisión por el VAR.

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

El desafío más importante

La final entre Argentina y España reunirá a dos selecciones con estilos distintos, futbolistas acostumbrados a competir al máximo nivel y un escenario de enorme presión deportiva.

En ese contexto, el trabajo de Vinčić irá más allá de señalar faltas o mostrar tarjetas. Su principal reto será mantener un criterio uniforme y administrar el ritmo emocional de un partido en el que cada decisión puede resultar determinante para definir al campeón del mundo.