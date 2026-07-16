Fútbol Internacional
Solo un entrenador logró esto en la historia: Lionel Scaloni puede igualarlo en la final del Mundial ante España
Ningún entrenador conquista dos Copas del Mundo consecutivas desde 1938. Ese registro pertenece al italiano Vittorio Pozzo y Lionel Scaloni puede igualarlo este 19 de julio si Argentina derrota a España en la final del Mundial 2026.
Lionel Scaloni está a un triunfo de igualar un récord vigente desde 1938: convertirse en el segundo entrenador en conquistar dos Copas del Mundo y el segundo en ganar dos ediciones consecutivas, una marca que solo alcanzó el italiano Vittorio Pozzo. Foto Prensa Libre: Straffon Images.
La final entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo. También puede terminar con uno de los registros más exclusivos en la historia de los Mundiales.
Si la Albiceleste conquista el título, Lionel Scaloni se convertirá en el segundo entrenador en ganar dos Copas del Mundo y el primero en igualar a Vittorio Pozzo desde hace 88 años.
Lo extraordinario no es únicamente el posible bicampeonato, sino el camino: llegó a la selección argentina sin haber dirigido antes a un club como entrenador principal.
Un récord que permanece desde 1938
Vittorio Pozzo condujo a Italia a conquistar los Mundiales de 1934 y 1938 y sigue siendo el único seleccionador que ganó dos Copas del Mundo.
Ningún otro entrenador ha conseguido repetir esa hazaña desde entonces, pese a que varias generaciones de campeones estuvieron cerca de lograrlo.
Carlos Bilardo llevó a Argentina a las finales de 1986 y 1990, pero perdió la segunda ante Alemania Federal. Didier Deschamps ganó con Francia en Rusia 2018 y volvió a disputar la final en Catar 2022, donde cayó frente a Argentina.
Joachim Löw, Marcello Lippi y Luiz Felipe Scolari también conquistaron un Mundial, aunque no pudieron defender el título.
Brasil fue bicampeón en 1958 y 1962, pero con dos entrenadores diferentes: Vicente Feola y Aymoré Moreira. Por eso, el registro de Pozzo continúa intacto.
El camino hace diferente el desafío
La posibilidad de igualar ese récord adquiere una dimensión especial cuando se revisa la trayectoria de Scaloni.
Antes de asumir la selección argentina en 2018, nunca había sido entrenador principal de un club profesional. Su experiencia se limitaba al trabajo como asistente técnico de Jorge Sampaoli y a un breve proceso con la selección Sub-20.
Lo que comenzó como un nombramiento interino terminó convirtiéndose en uno de los ciclos más exitosos del fútbol argentino.
Desde entonces, conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022. Ahora disputará una segunda final consecutiva y quedó a un triunfo de revalidar el campeonato.
Si gana el domingo, alcanzará dos Copas del Mundo durante sus primeros ocho años como entrenador principal.
Una excepción en el fútbol moderno
Durante décadas, el camino habitual hacia una selección campeona del mundo pasaba por construir prestigio en los grandes clubes.
Vicente del Bosque llegó después de ganar dos Ligas de Campeones con el Real Madrid. Marcello Lippi conquistó la Champions League con la Juventus antes de levantar el Mundial con Italia. Luiz Felipe Scolari ganó la Copa Libertadores con Grêmio y Palmeiras antes de dirigir a Brasil.
Scaloni representa un recorrido distinto.
Su prestigio se construyó directamente dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), acompañado por un proceso de continuidad y por un grupo de futbolistas que evolucionó durante varios años bajo su conducción.
Ese modelo también encuentra un paralelo en Luis de la Fuente, seleccionador de España, quien desarrolló gran parte de su carrera en las categorías juveniles de la Real Federación Española de Fútbol antes de asumir la selección absoluta.
Los técnicos con dos finales consecutivas
Cuatro entrenadores han llegado a dos finales mundialistas seguidas:
- Vittorio Pozzo, con Italia en 1934 y 1938
- Carlos Bilardo, con Argentina en 1986 y 1990
- Didier Deschamps, con Francia en 2018 y 2022
- Lionel Scaloni, con Argentina en 2022 y 2026
Solo Pozzo ganó ambas. Scaloni tiene ahora la posibilidad de igualarlo.
Un lugar reservado para un solo nombre
Si Argentina derrota a España, Lionel Scaloni no solo levantará otra Copa del Mundo.
También igualará un registro que sobrevivió durante 88 años, varias generaciones de campeones y algunos de los entrenadores más exitosos de la historia.
Lo hará, además, siguiendo un camino poco habitual: sin haber dirigido antes un club profesional como entrenador principal y construyendo su prestigio desde la selección argentina.
Desde 1938, ese lugar tiene un solo nombre: Vittorio Pozzo. El domingo, Lionel Scaloni puede escribir el segundo.