Solo un entrenador logró esto en la historia: Lionel Scaloni puede igualarlo en la final del Mundial ante España

La final entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo. También puede terminar con uno de los registros más exclusivos en la historia de los Mundiales.

Si la Albiceleste conquista el título, Lionel Scaloni se convertirá en el segundo entrenador en ganar dos Copas del Mundo y el primero en igualar a Vittorio Pozzo desde hace 88 años.

Lo extraordinario no es únicamente el posible bicampeonato, sino el camino: llegó a la selección argentina sin haber dirigido antes a un club como entrenador principal.

Un récord que permanece desde 1938

Vittorio Pozzo condujo a Italia a conquistar los Mundiales de 1934 y 1938 y sigue siendo el único seleccionador que ganó dos Copas del Mundo.

Ningún otro entrenador ha conseguido repetir esa hazaña desde entonces, pese a que varias generaciones de campeones estuvieron cerca de lograrlo.

Carlos Bilardo llevó a Argentina a las finales de 1986 y 1990, pero perdió la segunda ante Alemania Federal. Didier Deschamps ganó con Francia en Rusia 2018 y volvió a disputar la final en Catar 2022, donde cayó frente a Argentina.

Joachim Löw, Marcello Lippi y Luiz Felipe Scolari también conquistaron un Mundial, aunque no pudieron defender el título.

Brasil fue bicampeón en 1958 y 1962, pero con dos entrenadores diferentes: Vicente Feola y Aymoré Moreira. Por eso, el registro de Pozzo continúa intacto.

The 10 greatest WORLD CUP managers:



Mario Zagallo 🇧🇷

Vittorio Pozzo 🇮🇹

Helmut Schön 🇩🇪

Didier Deschamps 🇫🇷

Sepp Herberger 🇩🇪

Lionel Scaloni 🇦🇷🆕🆕🆕

Franz Beckenbauer 🇩🇪

Luiz Felipe Scolari 🇧🇷

Carlos Bilardo 🇦🇷

Enzo Bearzot 🇮🇹 pic.twitter.com/ZfGv9XA51Y — Fin (@DiegoRibas97) July 16, 2026

El camino hace diferente el desafío

La posibilidad de igualar ese récord adquiere una dimensión especial cuando se revisa la trayectoria de Scaloni.

Antes de asumir la selección argentina en 2018, nunca había sido entrenador principal de un club profesional. Su experiencia se limitaba al trabajo como asistente técnico de Jorge Sampaoli y a un breve proceso con la selección Sub-20.

Lo que comenzó como un nombramiento interino terminó convirtiéndose en uno de los ciclos más exitosos del fútbol argentino.

Desde entonces, conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022. Ahora disputará una segunda final consecutiva y quedó a un triunfo de revalidar el campeonato.

Si gana el domingo, alcanzará dos Copas del Mundo durante sus primeros ocho años como entrenador principal.

14 - Ante Inglaterra, Lionel Scaloni igualará a Carlos Salvador Bilardo como el entrenador argentino con más partidos en la Copa Mundial de la FIFA. Legendarios. pic.twitter.com/rJDtZscZZD — OptaJavier (@OptaJavier) July 15, 2026

Una excepción en el fútbol moderno

Durante décadas, el camino habitual hacia una selección campeona del mundo pasaba por construir prestigio en los grandes clubes.

Vicente del Bosque llegó después de ganar dos Ligas de Campeones con el Real Madrid. Marcello Lippi conquistó la Champions League con la Juventus antes de levantar el Mundial con Italia. Luiz Felipe Scolari ganó la Copa Libertadores con Grêmio y Palmeiras antes de dirigir a Brasil.

Scaloni representa un recorrido distinto.

Su prestigio se construyó directamente dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), acompañado por un proceso de continuidad y por un grupo de futbolistas que evolucionó durante varios años bajo su conducción.

Ese modelo también encuentra un paralelo en Luis de la Fuente, seleccionador de España, quien desarrolló gran parte de su carrera en las categorías juveniles de la Real Federación Española de Fútbol antes de asumir la selección absoluta.

🇦🇷📊 Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina:



🥉 Tercer Puesto, en la Copa América 2019.

🥇 Campeón, en la Copa América 2021.

🥇 Campeón, en la Finalissima 2022.

🥇 Campeón, en la Copa del Mundo 2022.

🥇 Campeón, en la Copa América 2024.

🏆 Finalista, en la Copa… pic.twitter.com/6nFcvHGm3e — JS (@juegosimple__) July 16, 2026

Los técnicos con dos finales consecutivas

Cuatro entrenadores han llegado a dos finales mundialistas seguidas:

Vittorio Pozzo, con Italia en 1934 y 1938

Carlos Bilardo, con Argentina en 1986 y 1990

Didier Deschamps, con Francia en 2018 y 2022

Lionel Scaloni, con Argentina en 2022 y 2026

Solo Pozzo ganó ambas. Scaloni tiene ahora la posibilidad de igualarlo.

🤯🇦🇷 La Selección Argentina de Lionel Scaloni ganó ¡17 DE LOS 18! mano a mano que jugó.



Un escándalo. 🚬 pic.twitter.com/1HcHxOT5kr — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026

Un lugar reservado para un solo nombre

Si Argentina derrota a España, Lionel Scaloni no solo levantará otra Copa del Mundo.

También igualará un registro que sobrevivió durante 88 años, varias generaciones de campeones y algunos de los entrenadores más exitosos de la historia.

Lo hará, además, siguiendo un camino poco habitual: sin haber dirigido antes un club profesional como entrenador principal y construyendo su prestigio desde la selección argentina.

Desde 1938, ese lugar tiene un solo nombre: Vittorio Pozzo. El domingo, Lionel Scaloni puede escribir el segundo.